Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Kıvanç Tatlıtuğ 43 yaşına girdi. Eşi Başak Dizer ünlü oyuncunun doğum gününü öpücüklerle dolu kareler ve “İyi ki doğdun aşk” notuyla sosyal medyada kutladı. Paylaşılan romantik fotoğraflara beğeni yağdı. Karelerde Dizer'in eşini öpücüklere boğduğu anlar da yer alıyorç

"İyi ki Doğdun Aşk"



Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını askıya almış ve orada geçireceği zamanı yeni kitaplar okumaya ayırdığını söylemişti. Eşi Dizer ise sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü Intagram hesabı üzerinden kutladı. Ünlü stilist, Tatlıtuğ’a sevgisini “İyi ki doğdun aşk” notuyla ifade ederken çiftin samimi karelerine beğeni yağdı.

Oğluyla Kampa Gidecek!

Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç gün önce oğlu Kurt Efe'yle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Kamp alışverişi yaptıklarını söyleyen oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtlarken oğlunun görüntülenmesini istememişti.