Hadise'den İzmir’de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen başarılı sanatçı Hadise İzmir'de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Geon Festival kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte dev bir koroya imza attı. Şarkıları, yüksek enerjisi ve büyüleyici sahne şovlarıyla geceye damga vuran Hadise Alsancak'ın tarihi atmosferinde müzik rüzgarı estirdi.

Pankartlı İstek Şarkıya İzmirlilerden Dev Eşlik!

Konser alanını hınca hınç dolduran Hadise hayranları hazırladıkları pankartlar ve tezahüratlarla gece boyunca sevgilerini dile getirdi. Dinleyicilerin pankart açarak istekte bulunduğu 'Geliyorum Yanına' şarkısını kırmayıp seslendiren pop yıldızına alanı dolduran binlerce kişi tek bir ağızdan eşlik etti. Hayranlarının bu ilgisi ve uyumu karşısında büyük bir mutluluk duyan Hadise sahneden müzikseverlere teşekkürlerini iletti.

"Buradayım Aşkım!" Sesleri İzmir'i İnletti!

Gecenin en unutulmaz ve eğlenceli anları ise sevilen hit parçalarda yaşandı. Hadise'nin sahneden "Nerdesin Aşkım?" sorusunu yönelttiği anlarda Karşıyaka ve kentin dört bir yanından yükselen "Buradayım aşkım!" yanıtı alanı adeta inletti.

Sıra hareketli ritmiyle bilinen Ara Beni şarkısına geldiğinde ise coşkulu kalabalığın ritmik sesi tüm şehirde yankılandı. İzmir halkıyla kurduğu güçlü bağ ve interaktif sahne şovuyla bir kez daha takdir toplayan usta sanatçı müzik ziyafetini hafızalara kazınan görüntülerle noktaladı.