Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

2000'li yıllara damgasını vuran Şappur Şuppur, Bombabomba.com ve Bas Gaza gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden İsmail YK katıldığı bir açılış konserinde sahneye çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından adeta zamanın durduğunu kanıtlayan ünlü popçunun son hali kısa sürede gündem yarattı. Yıllardır dillerden düşmeyen "İsmail YK neden yaşlanmıyor?" sorusunu yeniden alevlendiren performans sevenlerine adeta 2000'li yıllara geri dönmüş gibi hissettirdi.

Milyonlar Satan Efsanevi Bir Yıldız Doğdu

5 Temmuz 1978'de Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan İsmail Yurtseven müzik kariyerine çocuk yaşta kardeşleriyle birlikte kurduğu Yurtseven Kardeşler grubuyla adım attı. Sahne adındaki "YK" kısaltması da bu köklü aile grubundan geliyor. 2004 yılında yayımlanan ve tam 1.2 milyon kopya satan Şappur Şuppur albümüyle adını Türkiye'nin dört bir yanında ezberleten sanatçı arkasından gelen projeleriyle bu büyük çıkışını sürdürdü. Düğünlerden radyolara, sinemadan televizyon programlarına kadar her alanda boy gösteren İsmail YK konser sahnesindeki enerjisinden ödün vermeden yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Açılış Konserindeki Tarzı Sosyal Medyayı Salladı

Sponsor panolarıyla çevrili bir sahnede gerçekleşen son açılış konserinde mikrofonu eline alan İsmail YK uzun dalgalı saçları, kısa sakalı ve ikonik parmaksız eldivenleriyle dikkat çekti. Hayranlarına doğru eğilerek şarkı söylerken sergilediği coşkulu performans izleyenleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Paylaşımlarda sanatçının yaşına dair yanlış bilgilendirmeler yer alsa da gerçekte 48 yaşında olan İsmail YK'nın sahnedeki dinamik görüntüsü ve genç duruşu hayranlarını bir kez daha büyüledi. Aradan geçen 22 yıla rağmen ne sesinden ne de enerjisinden bir şey kaybetmeyen başarılı sanatçının bu kareleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.