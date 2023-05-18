Son dönemde Türk televizyonlarında büyük bir izleyici kitlesi edinen "Yalı Çapkını" dizisi, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, son dönemde dizi hakkında meydana gelen yeni bir gelişme kafaları karıştırıyor.

"Yalı Çapkını" dizisi, hafta içi her Cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta beklenmedik bir olay gerçekleşti. Dizinin yeni bölümünün yayınlacağı açıklandı ama yayın günü son dakika değişikliğiyle dizi ekranlara gelmedi. Ortak yayın nedeniyle iptal edilen bölüm ise Salı akşamı ekrana verildi.



Reytinglerin zirvesinde yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını son dönemde açıkçası cuma akşamları pek de istediği sonuçları alamıyordu. Çünkü Kızılcık Şerbeti büyük bir ivme kazandı ve cuma akşamlarının yeni galibi oldu. Fakat Salı günü ekrana gelen bölüm oldukça dikkat çekici sonuçlar aldı. Salı akşamı yayınlanan Yalı Çapkını tüm kategorilerde zirveye oturdu. Bu durum akıllara yeni bir soruyu getirdi. Acaba Yalı Çapkını dizisinin yayın günü değişir mi?