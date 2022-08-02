Zeytin Ağacı dizisindeki hatayı fark ettiniz mi?

Kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Serkan Altunorak, Umut Kurt ve Füsun Demirel’in yer aldığı Netflix’in 8 bölümlük mini dizisi ‘Zeytin Ağacı’ bir süre önce yayına girdi.

3 yakın arkadaş Ada, Sevgi ve Leyla’nın Ayvalık’a yaptıkları bir yolculuk sonrası tepeden tırnağa değişen hayatlarını konu alan dizi yayınlandığı günden beri konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak Demet Akalın’ın “Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." şeklinde attığı tweet’le öne çıkan ‘Zeytin Ağacı’ sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dizinin ilk bölümleri gerçekten sarıyor ama açıkçası ben ilerleyen bölümlerde aynı keyfi alamadım. Sonlara doğru senaryo biraz hızlandı ve bir çok konu yine de cevapsız kaldı. (Spoiler olmaması açısından o konulardan bahsetmeyeceğim.)

Biz televizyondan uzun uzadıya dizi çekmeye alıştığınız için sanırım dijitalde konuyu 8 bölüme sığdırırken biraz zorlanıyoruz.

Fakat bu dizide televizyondan alışık olduğumuz bir durum daha var. O da “dizi hataları.”

Televizyon dizilerinde yıllardır bir çok hatayla karşılaştık, karşılaşıyoruz. Ve bu hatalar gündeme geldikçe hep aynı mazereti duyuyoruz; “Dizi süreleri çok uzun. Her hafta neredeyse bir sinema filmi çekiyoruz. Bu çalışma şartlarında hata olması normal.”

Bence de televizyon dizileri için bu çalışma şartlarında bu hatalar normal. Peki dijitalde yer alan diziler için de normal mi?

Dijitalde de arkadan atlı kovalıyor gibi canhıraş çalışıp, 90 dakikalık bir bölümü 6 günde çekip, montajına kadar bitirip teslim etmek gerekli mi?

“Zeytin Ağacı” dizisinin çekimleri geçtiğimiz yıl yaz aylarının başında başlamış ve Ekim 2021’de son bulmuş. 8 bölümlük dizi çekimlerin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra Temmuz 2022’de yayına girdi.

Televizyonda olsa bu kadar zamanda 50 bölüm yayınlanırdı. Fakat dijitalde yayınlanan 8 bölümde yine de hatalar vardı.

Örneğin 6. bölümde yer alan hastane sahnesinde Boncuk Yılmaz ile Seda Bakan’ın canlandırdığı karakterler hastane koridorunda konuşuyor. Konuşma boyunca araya başka bir sahne girmiyor, konuşma hiç kesilmiyor. Fakat sahne akarken Seda Bakan’ın omuzunda birden kocaman bir çanta beliriyor. Bir kaç saniye sonra o çanta birden tekrar yok oluyor.

Basit bir devamlılık hatası ama izlerken komik duruyor.

Çok iyi diziler yapıyoruz. Dünya ile yarıştayız. Artık bir çok oyuncumuz ülke dışında tanınıyor.

Can Yaman, İtalyan dizisinde rol alıyor. Kuveytli 80 zengin kadın Burak Özçivit’le bir akşam yemek yiyebilmek için dünya para saçıyor. Tuba Büyüküstün’ün Arap hayranları Türkiye’ye gelip seti basıyor. Kerem Bürsin’in çok sevildiği İspanya’da bir film çekeceği konuşuluyor. İnsanlar Engin Akyürek’i görebilmek için Paraguay’dan ülkemize geliyor. Artık Beren Saat, Demet Özdemir, Hande Erçel gibi bir çok oyuncu yurtdışında da tanınıyor.



Dizilerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç oluyor.

Kısacası her şey bu kadar iyiyken, herkesin merakla beklediği bu kadar ilgi gören bir diziye bu basit hatalar yakışmıyor. Biraz daha dikkat!