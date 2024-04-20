Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören çiftinden ayrılık haberi geldi. İkilinin set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü ve bir süredir birlikteliklerini sürdürüyorlardı. Ancak son zamanlarda Instagram'da birbirlerini takipten çıkmaları, ilişkilerinde sorun olduğu yönünde dedikodulara neden oldu.

Ünlü çiftin sosyal medya platformunda birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bu durum, Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in ayrıldığı yönünde spekülasyonlara neden oldu.