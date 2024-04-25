Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor!

23 Nisan etkinliklerinde küçük bir kız çocuğu Dilan Polat’ı, ‘Enerji’ şarkısıyla taklit etti. Sonrasında diğer çocuklar, polis kılığında gelip küçük kızı götürdü. Sosyal medya bu görüntüyü tartışıyor…

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 13:36

Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir okulda beklenmedik bir olayla renklendi. Okulun performans etkinliğinde sahneye çıkan bir kız öğrenci, "Enerci" şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ı taklit ederek dikkatleri üzerine çekti.

Ancak, şaşkınlık yaratan an, sahnedeki kız öğrencinin performansına eşlik eden iki öğrencinin polis kıyafetiyle sahneye çıkmasıyla yaşandı. Sahnedeki polis kıyafetli öğrenciler, kız öğrenciyi rol gereği "tutukladılar."

Gösterinin sonunda, polis rolündeki öğrencilerin, kız öğrencinin koluna girerek tutuklanma sahnesini canlandırmaları izleyicileri şaşkına çevirdi.

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