İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 16:11

BKM imzası taşıyan ve başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta oyuncuların paylaştığı 'İnci Taneleri' dizisi, her hafta merak uyandıran hikayesi ve etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Projenin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

Dizinin yeni bölümleri, izleyicileri derinlikli hikayesi ve heyecan verici sahneleriyle büyülemeye devam ediyor. Özellikle Dilber'in aşk acısı çektiği sahneler, son bölüm fragmanında dikkat çekti ve izleyicilerin merakını artırdı.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosuyla ve başarılı yönetmenliğiyle öne çıkan 'İnci Taneleri', perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Her bölümüyle gündem oluşturan dizi, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

İşte İnci Taneleri 12. Bölüm Fragmanı 

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