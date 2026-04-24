Günün Öne Çıkan Magazin Gündemi (24.04.2026)

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2026 17:27



Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'dan Sert Mesaj: "Hukuk Önünde Sonuna Kadar Müdacele Edeceğiz"
 

Zeynep Atılgan kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvurduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu tazminat gelirlerini Türkiye Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

Kafalar Neden Dağıldı? Fatih Yasin Tek Tek Anlattı!
 

Popüler Youtube Kanalı Kafalar'ın dağılma sürecine dair ilk kez bu kadar net açıklamalar yapıldı. Fatih Yasin, Atakan Özyturt ve Bilal Hancı'da oluşan Kafalar, bir süredir üretim yapmıyordu. Grubun dağıldığı yönünde iddialar sosyal medyada konuşulurken durumla ilgili ilk açıklama Fatih Yasin'den geldi. 

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Yıllar Sonra Pişti Oldu

 

Şarkıcı Semicenk, merakla beklenen ‘Karışık Kaset 2’ albümü için İstanbul’da görkemli bir lansman gerçekleştirdi. Volkswagen Arena’da düzenlenen bu dev organizasyon, magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismi aynı çatı altında buluşturdu. Etkinliğe katılanlar arasında, geçmişte aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 de yer aldı. Bu tesadüf, gecenin en çok konuşulan magazin olaylarından birine dönüştü.

Binbir Gece Masalları Dizisinde Şok Erteleme: Başrol Krizi Çıktı!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrolünde yer aldığı Binbir Gece Masalları dizisi ertelendi. İbrahim Çelikkol hakkındaki iddialar diziyi yayın akışından çıkardı.

Onur Akay Yaşam Mücadelesi Veriyor: Et Yiyen Bakteri Nedeniyle Entübe Edildi!

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'da et yiyen bakteri tespit edildi. Yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının entübe edildiği açıklandı.

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Şarkıcı Hande Yener, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi. Yener, ifadelerinin çarpıtıldığını ve devletinin yanında olduğunu söyledi.

Okan Karacan’ın Sosyal Medyayı Sallayan Videosu Hakkında Flaş Açıklama!

 

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçmiş yıllara ait bir videonun sosyal medyada tekrar yayılması üzerine magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı. Bir dönem verdiği fazla kilolar ve özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen Karacan'ın son hali ve sosyal medyadaki eski görüntüleri merak konusu oldu. Konuya dair en net açıklama ise sanatçının annesi Ören Karacan tarafından yapıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu Cinayete Azmettirme Suçuyla Müebbet Hapisle Yargılanacak!

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi için müebbet, İzzet Yıldızhan için 5 yıla kadar hapis istendi.

Killa Hakan’ın Hayatı Film Oluyor: "Duvarın Ötesinde" Yakında Sinemalarda!

Killa Hakan’ın hayatı "Duvarın Ötesinde Killa Hakan" filmiyle sinemaya aktarılıyor. Ünlü rapçi, Türkiye'nin ilk rap biyografisi için İstanbul'da tanıtım yaptı.

