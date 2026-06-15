Ahmet Mümtaz Taylan’dan Ece İrtem İçin Kahreden Veda Mesajı

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta gelen bu beklenmedik kayıp hem sevenlerini hem birlikte çalıştığı isimleri derinden sarstı. Özellikle son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren İrtem'in ardından sosyal medyada peş peşe veda mesajları paylaşılırken en duygusal açıklamalardan biri rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi.

“Ne Söyleneceğini Bilemiyorum”

Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Ahmet Mümtaz Taylan aldığı haber karşısında yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi. Genç oyuncunun vefatının ardından konuşan Taylan Ece İrtem'in bilinen ciddi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Yaşanan kaybın herkesi hazırlıksız yakaladığını belirten usta oyuncu böyle bir acının karşısında söylenecek söz bulmanın çok zor olduğunu ifade etti. Yakın çevresinin ve ekip arkadaşlarının büyük bir şok yaşadığını söyleyen Taylan'ın sözleri, sevenlerini de duygulandırdı.

İki Gün Önce Kahve Planı Yapmışlardı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın anlattığı bir detay ise herkesi daha da derinden etkiledi. Ünlü oyuncu Ece İrtem ile yalnızca iki gün önce telefonda görüştüklerini açıkladı. İrtem'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir kahve içmek için sözleştiklerini anlatan Taylan bu planın gerçekleşemeden yarım kaldığını söyledi.

Cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin ardından pazartesi günü gelen ölüm haberi Taylan için olayın en sarsıcı kısmı oldu. "Gencecik bir insanı kaybettik. İki gün önce telefonlaştık görüşelim diye. İçinden gelmiş aramış. Hafta içi bir kahve içelim dedik. Cumartesi günüydü. Pazartesi bu haber geldi. Korkunç bir olay" diyen sanatçı birkaç gün önce gelecek planları yapılan bir insanın artık hayatta olmamasının tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

“Kayıplar Geri Gelmiyor”

Ece İrtem'in ölüm nedeni hakkında kesin bilgi sahibi olmadığını belirten Ahmet Mümtaz Taylan ilk değerlendirmelere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak resmi sonuçların otopsi raporuyla netleşeceğini vurgulayan oyuncu bu süreçte en önemli gerçeğin değişmediğini ifade etti: “Kayıplar geri gelmiyor.” Bu kısa ama etkili cümle yaşanan acının büyüklüğünü anlatmaya yetti.

Sevenlerini Derinden Etkiledi

Henüz hayatının ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birinde olan Ece İrtem'in ani vedası sevenlerinin yüreğinde derin bir boşluk bıraktı. Geride yarım kalan planlar gerçekleşemeyen buluşmalar ve söylenemeyen sözler kaldı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın anlattıkları ise genç oyuncunun ardından yaşanan hüznün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.