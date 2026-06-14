Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Erol Kadir Çırpıcı ve ünlü oyuncu Ertuğrul Postoğlu'nun kızı Öykü Postoğlu hayatlarının en özel günlerinden birini aileleriyle birlikte oldukça sıcak ve samimi bir bahçede gerçekleştirdi. Ortam doğal ve oldukça içten bir havadaydı. Herkes rahat, herkes mutlu...Sanki resmi bir tören değil de iki ailenin tanışıp kaynaştığı güzel bir akşam yemeği gibiydi.

İlk Adım: İsteme Töreni

Gecenin ilk heyecanı isteme kısmında yaşandı. Gelin tarafında usta oyuncu Ertuğrul Postoğlu baba olarak oldukça duygusal anlar yaşadı. Kızı Öykü Postoğlu için gelen bu özel an onun için kolay olmadı desek yeridir.

Sohbetler, kahkahalar ve biraz da gözyaşı arasında klasik ama çok samimi bir isteme töreni gerçekleşti. Öykü’nün mutluluğu yüzünden okunurken Erol Kadir Çırpıcı da heyecandan yerinde duramıyordu.

İki Aile Tanıştı Ortam Isındı

Damat tarafında ise Rızvan Çırpıcı ve oğlu Erol Kadir Çırpıcı oldukça saygılı ve heyecanlı bir şekilde törene katıldı. İki aile ilk kez bu kadar uzun uzun bir araya gelince ortam kısa sürede resmiyetten çıkıp samimi bir sohbete dönüştü. Çaylar içildi, tatlılar yenildi, bol bol gülündü.

Duygusal ve Gururlu Bir Baba: Ertuğrul Postoğlu

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Ertuğrul Postoğlu’nun duygusal halleri oldu. Kızını o halde görmek onu hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Zaman zaman gözlerinin dolduğu ama yine de yüzünden tebessümün eksik olmadığı görüldü. Yakın çevresine göre bu anlar onun için “bir dönemin kapanıp yeni bir sayfanın açılması” gibiydi.

Nişanla Taçlanan Güzel Gece

İstemenin ardından nişan törenine geçildi. Yüzükler takıldı, alkışlar yükseldi, bol bol fotoğraf çekildi. Öykü ve Erol’un mutluluğu adeta ortama yayıldı.

Öykü’nün mesleği olan klinik psikologluk Erol’un ise kuyumculuk yapması da aileler arasında tatlı bir sohbet konusu oldu. “Altın gibi bir çift oldu” esprileri gecenin neşesini artırdı.