Tarkan’dan Kritik Çıkış: “Şimdi Eleştiri Zamanı Değil!”

Tarkan A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki mağlubiyeti sonrası gelen eleştirilere tepki gösterdi ve “Şimdi eleştiri değil, destek zamanı” dedi.

Tarkan’dan Kritik Çıkış: “Şimdi Eleştiri Zamanı Değil!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 23:21

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybedince sosyal medyada epey bir tartışma başladı. Eleştiriler artınca bu kez devreye Megastar Tarkan girdi ve takıma destek mesajı paylaştı.

“Bu Kadar Yüklenilmesine Üzüldüm”

Tarkan milli takımın aldığı yenilgi sonrası yapılan ağır eleştirileri doğru bulmadığını açıkça söyledi. Ona göre oyuncular ve teknik ekip zaten büyük bir baskı altında sahaya çıkıyor ve daha ilk maçtan bu kadar sert eleştiri yapılması moral bozucu.

Aslında mesajının en net kısmı şuydu: Bu takım sahaya elinden gelenin en iyisini yapmak için çıkıyor bunu unutmamak gerekiyor.

“Daha Yolun Başındayız” Vurgusu

Ünlü sanatçı turnuvanın daha başında olunduğunu hatırlatarak aceleci tepkilere karşı çıktı. Ona göre bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan şey eleştiri değil destek ve birlik duygusu. Yani “daha ilk maçtan her şey bitmiş gibi davranmayalım” demek istedi.

Tarkan’ın en çok dikkat çeken mesajlarından biri de birlik vurgusu oldu. “Bir oluruz yolunda” söylemine gönderme yaparak milli takımın yanında durulması gerektiğini söyledi. Ona göre başarı kadar başarısızlıkta da destek önemli ve gerçek dayanışma zor zamanlarda ortaya çıkıyor.

“Koşulsuz Yanlarında Olalım” Mesajı

Paylaşımın sonunda ise daha duygusal bir çağrı yaptı. Sonuç ne olursa olsun milli takımın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti. Kazansalar da kaybetseler de destek olunması gerektiğini söyleyerek taraftarlara biraz daha anlayışlı olma çağrısı yaptı.

Tarkan’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kişi sanatçının sözlerine katılırken bazıları da eleştirilerin futbolun doğal bir parçası olduğunu savundu.

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