Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok

51 yaşındaki Ebru Gündeş bir süre önce yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Hatta sahnede yaptığı açıklamada bunu esprili bir şekilde “Sizler için yaptırdım” diyerek dile getirmişti. Bu işlem sonrası yüzündeki değişim oldukça dikkat çekti ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

“10 Milyon Lira” İddiası Gündem Oldu

Operasyonun ardından en çok konuşulan detaylardan biri de maliyeti oldu. İddialara göre Gündeş bu estetik işlemler için yaklaşık 10 milyon lira harcadı. Bu fiyat sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratırken konu magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Yeni Paylaşım Büyük İlgi Gördü

Ebru Gündeş estetik sonrası yüzünün son halini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Poz vermek bizim işimiz” notunu düşmesi dikkat çekti. Bu kareler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Paylaşım sonrası yorumlar da gecikmedi. Bir kesim Gündeş’in yeni halini çok beğenirken, bazıları ise onu ilk bakışta tanıyamadığını söyledi. “Bambaşka biri olmuş”, “Sokakta görsem tanımam”, “Yüz nakli gibi” gibi yorumlar en çok dikkat çekenler arasındaydı.

Güzellik Tartışmaları Yeniden Alevlendi

Ebru Gündeş’in değişimi estetik ve güzellik algısı konusunu da yeniden gündeme taşıdı. Kimileri doğal halini özlediğini söylerken, kimileri de yeni görünümünü oldukça başarılı buldu. Ebru Gündeş’in estetik sonrası değişimi sadece bir magazin haberi olmaktan çıkıp sosyal medyada geniş bir tartışma konusuna dönüştü. Ünlü sanatçı ise tüm bu yorumların ortasında sahne ve müzik kariyerine odaklanmaya devam ediyor.