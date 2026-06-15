Serkan Kaya Berlin’de Kabusu Yaşadı! Otel Bir Anda Alev Aldı

Serkan Kaya Berlin’de verdiği konserin ardından oteline döndüğünde geceyi oldukça sakin geçirmeyi planlıyordu. Ancak işler hiç de öyle olmadı. Ünlü şarkıcı ve ekibi otelde dinlenmeye çekilmişken bir anda ortalık karıştı.

Alarm Sesleriyle Uyandılar

Gece yarısına doğru otelde aniden yangın alarmı çalmaya başladı. Herkes uykudayken gelen bu sesle birlikte ortalık bir anda hareketlendi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Serkan Kaya ve ekibi kısa sürede büyük bir panik yaşadı.

Oteldeki görevliler ve güvenlik ekipleri hızla devreye girdi. Tüm konuklar gibi Serkan Kaya ve ekibi de hızla odalardan çıkarıldı ve otelin dışına yönlendirildi.

Otelde Yangın Çıktı

Alınan bilgilere göre otelin bir odasında yangın çıktığı öğrenildi. Yangının sebebiyle ilgili net bir açıklama yapılmazken olayın ardından tüm otel tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Berlin’de adeta siren sesleri yükselirken otel çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

“Operasyon Gibi Aşağı İndirildik”

Serkan Kaya’nın menajeri Aytaç Sara yaşananları daha sonra detaylı şekilde anlattı. O anların oldukça ani geliştiğini ve herkesin büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Anlatımına göre herkes uykudayken bir anda alarm sesleri çalmaya başladı ve ne olduğunu anlamadan otelden hızla dışarı çıkarıldılar. Hatta sürecin bir “acil operasyon” gibi ilerlediğini ifade etti.

Büyük Panik Ama Sakatlık Yok

Olay sırasında büyük bir panik yaşansa da sevindirici olan hiçbir yaralanma ya da sağlık problemi olmamasıydı. Ekip ve sanatçının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ambulans ekipleri de bölgede hazır bekletildi ancak herhangi bir müdahaleye gerek kalmadı. Yaşanan bu olay, Berlin’de Serkan Kaya ve ekibi için unutulmaz bir geceye dönüştü. Konser sonrası normal bir dinlenme planı yapılmışken gece bir anda kabusa döndü.

Şimdilik ekipte herkesin iyi olduğu ve sanatçının planlandığı gibi İstanbul’a dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi.