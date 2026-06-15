Serkan Kaya Berlin’de Kabusu Yaşadı! Otel Bir Anda Alev Aldı

Serkan Kaya Berlin konseri sonrası kaldığı otelde çıkan yangın nedeniyle gece yarısı büyük panik yaşadı. Otel alarmı sonrası herkes hızla tahliye edildi.

Serkan Kaya Berlin’de Kabusu Yaşadı! Otel Bir Anda Alev Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 23:12

Serkan Kaya Berlin’de verdiği konserin ardından oteline döndüğünde geceyi oldukça sakin geçirmeyi planlıyordu. Ancak işler hiç de öyle olmadı. Ünlü şarkıcı ve ekibi otelde dinlenmeye çekilmişken bir anda ortalık karıştı.

Alarm Sesleriyle Uyandılar

Gece yarısına doğru otelde aniden yangın alarmı çalmaya başladı. Herkes uykudayken gelen bu sesle birlikte ortalık bir anda hareketlendi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Serkan Kaya ve ekibi kısa sürede büyük bir panik yaşadı.

Oteldeki görevliler ve güvenlik ekipleri hızla devreye girdi. Tüm konuklar gibi Serkan Kaya ve ekibi de hızla odalardan çıkarıldı ve otelin dışına yönlendirildi.

Otelde Yangın Çıktı

Alınan bilgilere göre otelin bir odasında yangın çıktığı öğrenildi. Yangının sebebiyle ilgili net bir açıklama yapılmazken olayın ardından tüm otel tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Berlin’de adeta siren sesleri yükselirken otel çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

“Operasyon Gibi Aşağı İndirildik”

Serkan Kaya’nın menajeri Aytaç Sara yaşananları daha sonra detaylı şekilde anlattı. O anların oldukça ani geliştiğini ve herkesin büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Anlatımına göre herkes uykudayken bir anda alarm sesleri çalmaya başladı ve ne olduğunu anlamadan otelden hızla dışarı çıkarıldılar. Hatta sürecin bir “acil operasyon” gibi ilerlediğini ifade etti.

Büyük Panik Ama Sakatlık Yok

Olay sırasında büyük bir panik yaşansa da sevindirici olan hiçbir yaralanma ya da sağlık problemi olmamasıydı. Ekip ve sanatçının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ambulans ekipleri de bölgede hazır bekletildi ancak herhangi bir müdahaleye gerek kalmadı. Yaşanan bu olay, Berlin’de Serkan Kaya ve ekibi için unutulmaz bir geceye dönüştü. Konser sonrası normal bir dinlenme planı yapılmışken gece bir anda kabusa döndü.

Şimdilik ekipte herkesin iyi olduğu ve sanatçının planlandığı gibi İstanbul’a dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi.

Benzer Haberler
Ahmet Mümtaz Taylan’dan Ece İrtem İçin Kahreden Veda Mesajı Ahmet Mümtaz Taylan’dan Ece İrtem İçin Kahreden Veda Mesajı
Tarkan’dan Kritik Çıkış: “Şimdi Eleştiri Zamanı Değil!” Tarkan’dan Kritik Çıkış: “Şimdi Eleştiri Zamanı Değil!”
Nesrin Cavadzade’den Şok Sözler: İlk Kez Anne Oldu! Nesrin Cavadzade’den Şok Sözler: İlk Kez Anne Oldu!
Murat Özarı ve Seren Ay Çetin Arasında Büyük Tartışma Çıktı! Murat Özarı ve Seren Ay Çetin Arasında Büyük Tartışma Çıktı!
Kaos Show Tartışması Büyüyor! Hayrettin ve Murda Arasında Gerilim! Kaos Show Tartışması Büyüyor! Hayrettin ve Murda Arasında Gerilim!
“Kani Abim” Videosu Ortalığı Karıştırdı! Asena’nın Aşkında Şok Detay! “Kani Abim” Videosu Ortalığı Karıştırdı! Asena’nın Aşkında Şok Detay!
ÇOK OKUNANLAR
Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Hakan Peker Anlattı! Demet Akalın’ın Büyük Sırrı
  • 15-06-2026 19:59

Hakan Peker Anlattı! Demet Akalın’ın Büyük Sırrı

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok
  • 14-06-2026 16:45

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok