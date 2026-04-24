Killa Hakan’ın Hayatı Film Oluyor: "Duvarın Ötesinde" Yakında Sinemalarda!

Türk rap müziğinin efsane isimlerinden biri olan Killa Hakan (Hakan Durmuş), hayat hikâyesini beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyan 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan', ünlü rapçinin Almanya’da bir işçi çocuğu olarak başlayan zorlu yaşam mücadelesini ve müzik dünyasındaki yükselişini konu alıyor. Filmin tanıtımı için Almanya'dan İstanbul’a gelen sanatçı, projenin kendisi için önemini samimi sözlerle dile getirdi.

Almanya'dan İstanbul'a Uzanan Bir Hayat Hikâyesi

Almanya'da "misafir işçi" çocuğu olarak dünyaya gelen ve Kreuzberg sokaklarında büyüyen Killa Hakan, hayatı boyunca Türkiye'ye duyduğu özlemi ve aidiyet duygusunu müziğine yansıtmıştı. "Ne zaman döneceğiz?" sorgulamalarıyla geçen gençlik yıllarının ardından yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla izleyiciye sunmak istediğini belirten ünlü rapçi, bu filmin kariyerinin en büyük dönüm noktası olacağını vurguladı.

"Sadece Anlatmak Yetmez, Görülmesini İstiyorum"

Filmin tanıtım toplantısında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Killa Hakan, projenin temel amacını şu sözlerle açıkladı:

"Yaşadıklarımı sadece anlatmakla kalmayıp insanların görmesini de istiyordum, bu benim için çok kritik bir nokta. Belki her şeyi tüm ayrıntısıyla olmasa da belirli kesitleri görüp beni anlayacaklar."

Ünlü rapçi, filmde yer alan sahnelerin izleyicilerde derin bir empati duygusu uyandıracağına inandığını ve 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan'ın gerçekten kaliteli bir yapım olarak sinemaseverlerle buluşacağını ifade etti.

Türkiye'nin İlk Rap Biyografisi

Bu yapım, Türkiye sinema tarihi için de bir ilke imza atıyor. Rap müziğin toplumsal ve kişisel arka planını bir biyografi türüyle ele alan ilk film olması, projeyi magazin ve sanat dünyasında oldukça prestijli bir konuma yerleştiriyor. Film, Killa Hakan’ın sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda kültürel bir köprü kuran figür olarak portresini çizmeyi hedefliyor.