İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu fırtınalı bir sürecin ardından adeta küllerinden doğuyor. Boşanma davasının ardından tüm vaktini ve enerjisini ailesine ayıran başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşletmeci Ural Kaspar ile boşanma sürecinin ardından İrem Helvacıoğlu tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızının kendi soyadını taşımasını sağlayan ünlü oyuncu anne-kız pozlarını peş peşe paylaşarak kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Boşanma Masasındaki Kararlı Mücadele Alkış Topladı

Ünlü oyuncunun evliliğini sonlandırma aşamasında attığı radikal adımlar ve sergilediği güçlü duruş özellikle sosyal medyada büyük bir takdir topladı. İşletmeci Ural Kaspar'la yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu boşanma masasında verdiği o kararlı mücadeleyle herkesin takdirini toplamıştı. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızı Sora'nın kendi soyadını taşımasını sağlayan Helvacıoğlu bu büyük "soyadı hamlesi" ile yeni hayatının ilk imzasını atmıştı. Maddi talepleri bir kenara bırakarak kızının geleceğine odaklanan güzel oyuncu yeni bir başlangıca adım attı.

Beni Tamamlayan En Güzel Parçam

Yaşadığı bu zorlu ve yoğun sürecin ardından kendisini tamamen kızına adayan Helvacıoğlu sosyal medyada paylaştığı neşeli fotoğraflarla hayata sıkı sıkı tutunduğunu gösterdi. Sosyal medya hesabından anne-kız karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Kızıyla birlikte çekilen peş peşe fotoğrafları yayınlayan Helvacıoğlu karelere düştüğü "Beni tamamlayan en güzel parçam" notuyla takipçilerinin yüreğine dokundu.

Kadınlardan Destek Yağdı

Ünlü oyuncunun kızıyla paylaştığı sevgi dolu ve samimi kareler kısa sürede dijital platformlarda viral oldu. Anne-kızın kalpleri eriten kareleri ise takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu. Helvacıoğlu aynı zamanda hemcinslerinden birçok destek yorumu aldı. Güçlü bir anne olarak sergilediği bu profil takipçileri ve hayranları tarafından binlerce tebrik ve sevgi mesajıyla ödüllendirildi.