Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Ahsen Eroğlu ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kemal Ertuğ Bodrum'da görüntülendi. Denizde romantik anlar yaşayan çift öpücüklere boğuldu.

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 12:24

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerin akın ettiği Bodrum sahilleri magazin dünyasının birbirinden renkli anlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yoğun geçen set döneminin ardından soluğu tatil beldesinde alan ünlü simalar kaldıkları lüks otelin plajında tüm yılın yorgunluğunu atıyor.

Deniz İçinde Romantik Dakikalar

Bu renkli görüntülerin başrolünde ise ekranların duru güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncusu Ahsen Eroğlu vardı. Eroğlu'na bir süredir aşk yaşadığı Kemal Ertuğ eşlik etti. Kameraları ve meraklı bakışları umursamadan aşklarını gözler önüne seren ünlü çift plajın en dikkat çeken ikilisi oldu.

Birbirlerini Öpmeye Doyamadılar

Eroğlu ve sevgilisinin denizde serinlediği anlar adeta romantik bir film sahnesini aratmadı. Denize ayrı ayrı giren ikili daha sonra suyun içerisinde bir araya gelerek romantik anlar yaşadı. Birbirlerini öpmelere doyamayan ünlü çift deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi. 

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