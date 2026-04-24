Okan Karacan’ın Sosyal Medyayı Sallayan Videosu Hakkında Flaş Açıklama!

Okan Karacan'ın sosyal medyada yayılan eski videosu hakkında annesi Ören Karacan konuştu. Karacan'ın 70 kilo verdiği ve zor günleri atlattığı açıklandı.

Yayın Tarihi : 24-04-2026 15:09

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçmiş yıllara ait bir videonun sosyal medyada tekrar yayılması üzerine magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı. Bir dönem verdiği fazla kilolar ve özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen Karacan'ın son hali ve sosyal medyadaki eski görüntüleri merak konusu oldu. Konuya dair en net açıklama ise sanatçının annesi Ören Karacan tarafından yapıldı.

Mide Ameliyatı ve Büyük Değişim

Okan Karacan, kariyerinin bir döneminde aldığı aşırı kilolar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Radikal bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olan ünlü sunucu, bu süreçten sonra inanılmaz bir değişim sergiledi. Tam 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Karacan, bu fiziksel dönüşümüyle uzun süre konuşuldu. Ancak bu fiziksel değişime, özel hayatındaki duygusal sarsıntılar da eşlik etti. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası boşanma kararı alan sunucu, hem bedensel hem de ruhsal olarak zorlu bir sınavdan geçti.

Eski Videonun Perde Arkası

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan görüntüler, Okan Karacan’ın sağlığı ve ruh hali hakkında endişelere yol açmıştı. Anne Ören Karacan, bu videonun güncel olmadığını belirterek spekülasyonlara son noktayı koydu. Görüntülerin yaklaşık 4-5 yıl öncesine ait olduğunu vurgulayan anne Karacan, videonun çekildiği dönemin oğlunun boşanma sürecine denk geldiğini ifade etti. Ören Karacan, o dönemde yayınlanmayan bir videonun neden yıllar sonra servis edildiğine anlam veremediğini de sözlerine ekledi.

Sorunları Geride Bıraktı

Anne Karacan, oğlunun şu anki durumunun gayet iyi olduğunu ve geçmişin izlerini sildiğini belirtti. Okan Karacan’ın hayatını düzene soktuğunu ve yaşanan tüm olumsuzlukları geride bıraktığını söyleyen Ören Karacan, bu tarz eski paylaşımların niyetini sorguladı. Ünlü sunucunun ailesi, yapılan bu paylaşımların gereksiz bir gündem yarattığını savunuyor. Karacan’ın şu anki odak noktasının kariyeri ve huzurlu yaşantısı olduğu bildirildi.

