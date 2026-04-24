Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 Yıllar Sonra Pişti Oldu

Semicenk’in albüm lansmanına eski sevgililer Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 damga vurdu. İkili pişti olmamak için köşe kapmaca oynadı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2026 10:08

Şarkıcı Semicenk, merakla beklenen ‘Karışık Kaset 2’ albümü için İstanbul’da görkemli bir lansman gerçekleştirdi. Volkswagen Arena’da düzenlenen bu dev organizasyon, magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismi aynı çatı altında buluşturdu. Etkinliğe katılanlar arasında, geçmişte aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 de yer aldı. Bu tesadüf, gecenin en çok konuşulan magazin olaylarından birine dönüştü.

Geçmişten Gelen Karşılaşma

İkili, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Hayranları, çiftin birlikteliğini büyük bir ilgiyle takip ediyordu. Ancak ilişkilerini ani bir kararla sonlandıran çift, herkesi şaşırtmıştı. Yıllar sonra aynı ortamda bulunan eski sevgililer, beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, mekân içerisinde dikkatli bakışların üzerlerine çevrilmesine neden oldu.

Köşe Kapmaca ve Sessizlik

Taraflar, etkinlik boyunca birbirlerinden uzak durmak adına büyük gayret gösterdi. Göz göze gelmemek için mekânda âdeta köşe kapmaca oynadılar. İkili, yaşanan bu pişti durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Sessiz kalmayı tercih eden taraflar, geceyi farklı gruplarla vakit geçirerek tamamladı. Bu tutum, aralarındaki buzların henüz erimediği şeklinde yorumlandı.

"Bekarlık Sultanlıktır"

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatına dair net ifadeler kullandı. Başarılı oyuncu, hayatında şu an kimsenin bulunmadığını belirtti. Mutlu olduğunu dile getiren Aktaş, "Bekarlık sultanlıktır" sözleriyle durumunu özetledi. Semicenk konserindeki bu çıkış, eski sevgilisi Blok3 cephesine bir mesaj mı sorusunu da akıllara getirdi. Güzel oyuncu, bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra etkinlikteki yerini aldı. Gece boyunca konser performanslarına odaklanan Aktaş ve Blok3, birbirlerine mesafeli duruşlarını korudu. Bu karşılaşma, ünlü isimlerin katıldığı davetlerde geçmiş defterlerin yeniden açılma ihtimalini bir kez daha hatırlattı.

