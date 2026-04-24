Onur Akay Yaşam Mücadelesi Veriyor: Et Yiyen Bakteri Nedeniyle Entübe Edildi!

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'da et yiyen bakteri tespit edildi. Yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının entübe edildiği açıklandı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2026 12:01

Magazin dünyasında "felaket tellalı" olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz hafta yaşadığı trajik köpek saldırısının ardından yaşam mücadelesi veriyor. 14 Nisan tarihinde kendi köpeğiyle yürüyüş yaparken bir Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ünlü isim, hastaneye kaldırılmıştı. Burnundan ve dudağından ağır yaralanan Akay'ın durumu, bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon nedeniyle ciddiyetini koruyor.

Pitbull Saldırısı Sonrası Beklenmedik Enfeksiyon

Saldırı sonrası burnundan kopan parçanın operasyonla dikildiği Onur Akay, yaşadığı korkuyu dile getirmişti. Ancak tedavisi sürerken köpeğin ağzındaki bakterinin deri altına geçmesi sonucu işler tersine gitti. Sanatçıda halk arasında et yiyen bakteri olarak bilinen nekrotizan fasiit hastalığı gelişti. Bu sinsi ve hızlı ilerleyen enfeksiyon, sanatçının burun dokusunda ciddi hasarlara yol açtı. Sağlık durumu kötüleşen Akay, doktorlar tarafından acilen yoğun bakıma alındı.

Yoğun Bakımda Kritik Süreç

Enfeksiyonun vücuda yayılmasını engellemek ve tedavi sürecini kontrol altında tutmak için Onur Akay entübe edildi. Gelen bilgilere göre ünlü sanatçının bilinci şu an açık durumda bulunuyor. Ancak solunum yollarının güvence altına alınması ve vücudun enfeksiyonla daha rahat savaşabilmesi için entübasyon işleminin bir süre daha devam edeceği belirtildi. Hayranlarını ve magazin dünyasını derin bir üzüntüye boğan bu gelişme, Pitbull saldırılarının tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Halk arasında büyük endişe yaratan nekrotizan fasiit hastalığıyla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, herhangi bir ısırma olayında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Isırılan bölgenin vakit kaybetmeden sabunlu suyla yıkanması gerektiğini belirten Ertuğrul, tetanos ve kuduz aşısı süreçlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Bu vakada görülen bakterinin, hayvandan ziyade antibiyotiğe dirençli bakterilerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

