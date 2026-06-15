Kaos Show Tartışması Büyüyor! Hayrettin ve Murda Arasında Gerilim!

Son günlerde YouTube’da popüler olan Kaos Show bu kez içerikleriyle değil Murda ile programın sunucusu Hayrettin arasında çıkan tartışmayla gündeme geldi. İşin içine sert sözler girince olay kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kaos Show Zaten Gündemden Düşmüyordu

Hayrettin’in sunduğu Kaos Show zaten formatı gereği oldukça farklı bir program. Klasik talk show’lardan ziyade daha “kaotik” ve sokak enerjisi yüksek bir yapısı var.

Programda Kadıköy Boğası, Altın Çocuk Ahmet, Yalancı Bilo gibi renkli karakterler yer alıyor ve bu da izleyenler tarafından ya çok seviliyor ya da eleştiriliyor. Yani program zaten iki ucu keskin bıçak gibi.

Murda’dan Sert Eleştiri Geldi

Olayı başlatan taraf ise ünlü rapçi Murda oldu. Gerçek adı Önder Doğan olan sanatçı program hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kaos Show’u eleştirirken izleyici kitlesine de gönderme yaptı. Özellikle “yarım akıllı insanlar” ifadesi dikkat çekince ortalık biraz karıştı.

Murda’nın çıkışı kısa sürede yayılınca hem programın izleyicileri hem sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Sosyal Medya Bir Anda Karıştı

Bu açıklamanın ardından yorumlar gecikmedi. Bir kesim Murda’ya hak verirken bir kesim de kullanılan dilin fazla sert olduğunu savundu. Özellikle Kaos Show’un takipçileri programın eğlence amaçlı olduğunu fazla ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve gündem oldu.

Hayrettin’den Sakin Ama Net Yanıt

Tartışma büyüyünce bu kez gözler Hayrettin’e çevrildi. Ünlü komedyen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Murda’ya cevap verdi.

Ama burada ilginç olan şey sert bir karşılık yerine daha sakin ve esprili bir dil kullanmasıydı. Hayrettin programına katılan konukların değerli insanlar olduğunu ve hepsinin “kalpten” bir iş yaptığını söyledi. Ayrıca Murda’yı da programa davet ederek aslında tartışmayı yumuşatmaya çalıştı.

Tartışma Şimdilik Sakinleşti

Şu an için taraflar arasında doğrudan yeni bir açıklama gelmiş değil. Ama sosyal medyada konu hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Bir taraf Murda’nın eleştirisini desteklerken diğer taraf Kaos Show’un eğlence amacıyla izlendiğini savunuyor. Yani ortalık tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.

Görünen o ki bu “kaos” programın adını taşıdığı gibi bir süre daha konuşulmaya devam edecek.