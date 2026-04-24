Binbir Gece Masalları Dizisinde Şok Erteleme: Başrol Krizi Çıktı!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrolünde yer aldığı Binbir Gece Masalları dizisi ertelendi. İbrahim Çelikkol hakkındaki iddialar diziyi yayın akışından çıkardı.

Yayın Tarihi : 24-04-2026 11:55

Televizyon dünyasının merakla beklediği projeler arasında yer alan Binbir Gece Masalları dizisinde şok edici bir gelişme yaşandı. Başrollerini Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol gibi dev isimlerin paylaştığı dönem dizisi, yayına girmesine kısa bir süre kala süresiz olarak ertelendi. Bozdağ Film imzasıyla hazırlanan yapım, yayınlanan ilk tanıtımları ve etkileyici atmosferiyle izleyicilerde büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak setten gelen son haberler, projenin bu sezon izleyiciyle buluşmayacağını kesinleştirdi.

Başrol Oyuncusu Hakkındaki İddialar Planları Değiştirdi

Dizinin yayın akışından çıkarılmasının arkasındaki ana nedenin, başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile ilgili yaşanan hukuki süreç olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde emniyet güçleri tarafından düzenlenen yasaklı madde operasyonunda ünlü oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişme, yapım şirketini ve yayıncı kuruluşu radikal bir karar almaya itti. Skandalın patlak vermesinin ardından, projenin prestijine zarar gelmemesi adına dizinin bu sezonki tüm planları iptal edildi.

Yayın Takviminden Tamamen Çıkarıldı

Normal şartlarda bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olması planlanan Binbir Gece Masalları, kanalın yayın akışından tamamen silindi. Tanıtım fragmanları ve hazırlanan afişler yayından kaldırılırken, projenin akıbeti de belirsizliğe büründü. Toplamda 30 bölüm olarak tasarlanan dönem dizisinin çekimlerinin durdurulduğu ve daha sonraki sezonlara aktarıldığı öğrenildi. Bu erteleme kararı, dizinin diğer başrol oyuncusu Cansu Dere hayranları arasında da büyük bir üzüntüye yol açtı.

Projenin Geleceği Merak Konusu

Dönem kostümleri ve dev bütçeli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımın, ilerleyen dönemde farklı bir kadroyla mı yoksa aynı ekiple mi yoluna devam edeceği henüz bilinmiyor. Yapımcı firmanın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması beklenirken, sektör kulislerinde dizinin geleceğinin tehlikede olduğu konuşuluyor. Büyük umutlarla başlanan projenin bu şekilde sekteye uğraması, hem oyuncu kadrosunda hem de teknik ekipte büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

 

Benzer Haberler
Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı! Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı!
Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi! Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor! A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor!
Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor
Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı
Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası
İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”
  • 21-04-2026 10:27

İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
  • 20-04-2026 12:16

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
  • 22-04-2026 12:07

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı
  • 18-04-2026 11:42

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı

Rıza Tamer’in Ölümünde Şok Şüphe: Savcılık Harekete Geçti!
  • 17-04-2026 12:32

Rıza Tamer’in Ölümünde Şok Şüphe: Savcılık Harekete Geçti!