Binbir Gece Masalları Dizisinde Şok Erteleme: Başrol Krizi Çıktı!

Televizyon dünyasının merakla beklediği projeler arasında yer alan Binbir Gece Masalları dizisinde şok edici bir gelişme yaşandı. Başrollerini Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol gibi dev isimlerin paylaştığı dönem dizisi, yayına girmesine kısa bir süre kala süresiz olarak ertelendi. Bozdağ Film imzasıyla hazırlanan yapım, yayınlanan ilk tanıtımları ve etkileyici atmosferiyle izleyicilerde büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak setten gelen son haberler, projenin bu sezon izleyiciyle buluşmayacağını kesinleştirdi.

Başrol Oyuncusu Hakkındaki İddialar Planları Değiştirdi

Dizinin yayın akışından çıkarılmasının arkasındaki ana nedenin, başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile ilgili yaşanan hukuki süreç olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde emniyet güçleri tarafından düzenlenen yasaklı madde operasyonunda ünlü oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişme, yapım şirketini ve yayıncı kuruluşu radikal bir karar almaya itti. Skandalın patlak vermesinin ardından, projenin prestijine zarar gelmemesi adına dizinin bu sezonki tüm planları iptal edildi.

Yayın Takviminden Tamamen Çıkarıldı

Normal şartlarda bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olması planlanan Binbir Gece Masalları, kanalın yayın akışından tamamen silindi. Tanıtım fragmanları ve hazırlanan afişler yayından kaldırılırken, projenin akıbeti de belirsizliğe büründü. Toplamda 30 bölüm olarak tasarlanan dönem dizisinin çekimlerinin durdurulduğu ve daha sonraki sezonlara aktarıldığı öğrenildi. Bu erteleme kararı, dizinin diğer başrol oyuncusu Cansu Dere hayranları arasında da büyük bir üzüntüye yol açtı.

Projenin Geleceği Merak Konusu

Dönem kostümleri ve dev bütçeli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımın, ilerleyen dönemde farklı bir kadroyla mı yoksa aynı ekiple mi yoluna devam edeceği henüz bilinmiyor. Yapımcı firmanın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması beklenirken, sektör kulislerinde dizinin geleceğinin tehlikede olduğu konuşuluyor. Büyük umutlarla başlanan projenin bu şekilde sekteye uğraması, hem oyuncu kadrosunda hem de teknik ekipte büyük bir hayal kırıklığı yarattı.