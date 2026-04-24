Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'dan Sert Mesaj: "Hukuk Önünde Sonuna Kadar Müdacele Edeceğiz"

Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medyada kendisine yöneltilen hakaretlere karşı sessiz kalmadı. TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Hakaretlere Karşı Yasal Süreç Başlatıyor

Zeynep Atılgan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar hakkında hukuki süreci başlatacağını duyurdu. Oyuncu, konuyla ilgili net bir duruş sergiledi. Ayrıca sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

Atılgan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun kararlı tavrı dikkat çekti.

Tazminatlar Eğitim İçin Bağışlanacak

Zeynep Atılgan, açıklamasında önemli bir detaya daha değindi. Hakaretler kapsamında açılacak davalardan elde edilecek tüm manevi tazminatların Türkiye Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını duyurdu.



Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaşanan gelişmenin ardından Zeynep Atılgan ismi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem dizideki karakteri hem de yaptığı açıklama üzerinden yorumlarını paylaştı.

Öte yandan olay, sosyal medyada ünlü isimlere yönelik yapılan yorumların sınırlarını yeniden gündeme getirdi. Böylece konu, farklı platformlarda tartışılmaya devam etti.