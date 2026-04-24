Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz yıl Muğla’da verdiği bir konser sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı şikayet sonrası hareket geçen Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü ismin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimat yazısı doğrultusunda savcı karşısına çıkan Yener, hakkındaki iddiaları reddetti.

Sahnede Algı Operasyonu İddiası

Hande Yener, savcılıkta verdiği ifadede suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve görüntülerin birleştirilerek bir algı oluşturulduğunu savundu. 15 Mayıs 2025 tarihindeki konserde zıplamasının tamamen müziğin ritmiyle alakalı bir konser refleksi olduğunu belirten Yener, siyasi bir amacı olmadığını vurguladı. "Bu devri devireceğiz" şeklindeki ifadesinin ise farklı bir zaman dilimine ait olduğunu açıkladı. Bu sözün, Harbiye’deki başka bir konserinde gençlere verdiği motivasyon konuşması sırasında geçtiğini ve kendi hayatındaki zorluklara atıfta bulunduğunu dile getirdi.

"Duruşum Her Zaman Devletimin Yanındadır"

Meslek hayatı boyunca birleştirici bir rol üstlendiğini ifade eden Hande Yener, geçmişteki vatansever tutumlarını da ifadesine ekledi. Ünlü şarkıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen demokrasi nöbetlerine ve Yenikapı mitingine katıldığını hatırlattı. Ayrıca 2018 yılındaki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin bölgesine giderek Mehmetçik’e moral veren sanatçılar arasında yer aldığını belirtti. Yener, devletinin ve milletinin yanında olan çizgisinden asla ödün vermediğini ve Sayın Cumhurbaşkanı ile iftar programlarında bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.

"Sahnedeki Amacım Sadece Eğlendirmek"

Hakkındaki yanlış algının bir an önce düzeltilmesini isteyen ünlü şarkıcı, hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadığını savundu. Sahneye çıktığında tek hedefinin insanları hayatın stresinden uzaklaştırıp eğlendirmek olduğunu söyleyen Yener, kimseyi kışkırtmadığını belirtti. Sanatçının avukatı ise iddiaları çürütmek adına konserin tamamına ait görüntüleri ve Yener’in konuşmalarının orijinal kayıtlarını Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına sundu. Şarkıcı hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmazken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.