Murat Özarı ve Seren Ay Çetin Arasında Büyük Tartışma Çıktı!

Survivor 2026 sadece adada değil stüdyoda da olayların eksik olmadığı bir sezon geçiriyor. Son yaşanan canlı yayın ise resmen tansiyonu zirveye çıkardı. Eski yarışmacı Seren Ay Çetin ile yorumcu Murat Özarı arasında çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Canlı Yayında Gerilim Bir Anda Yükseldi

Programın son bölümünde konuk olarak stüdyoya gelen Seren Ay Çetin yarışma döneminde hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Özellikle Murat Özarı’nın daha önce söylediği bazı sözleri tek tek gündeme taşıdı.

Çetin kendisiyle ilgili “ailesi iyi yetiştirememiş” ve “milli felaket” gibi ifadelerin kullanıldığını hatırlatınca ortam bir anda gerildi. Bu noktadan sonra tartışma artık sadece bir yorum programı olmaktan çıktı.

Sert Sözler ve Karşılıklı Atışmalar

Seren Ay Çetin bu sözlere oldukça net bir şekilde karşılık verdi ve Özarı’ya doğrudan “Bunları söylemeye hakkınız var mı?” diyerek tepki gösterdi. Üslubu sertleşen tartışmada karşılıklı laf atışmaları dikkat çekti.

Çetin kendisini savunurken yorumların tarafsız olmadığını ve bazı isimlere karşı ön yargılı davranıldığını da dile getirdi. Özellikle Nagihan Karadere üzerinden yapılan değerlendirmelerin “fanlık” içerdiğini söylemesi stüdyoda buz gibi bir hava estirdi.

“Saygı” Tartışması Ortamı Daha Da Gerdi

Murat Özarı ise bu eleştirilere karşılık olarak uzun yıllardır televizyonculuk yaptığını ve karşısındaki kişinin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. “Benim yıllarım var, saygı beklerim” sözleri üzerine tartışma daha da büyüdü.

Yaş ve tecrübe vurgusu yapılınca Seren Ay Çetin’in cevabı daha da sert oldu. “Yaşının adamı ol o zaman” sözleriyle karşılık vermesi stüdyoda şok etkisi yarattı.

Hukuki İma ve Son Dakika Gerginliği

Tartışmanın sonlarına doğru gerilim biraz daha farklı bir boyuta taşındı. Seren Ay Çetin kullanılan bazı ifadeleri “tehditvari” olarak değerlendirince hukuki süreç imasında bulundu.

“Sonra davalık olmayın” sözleriyle yaptığı çıkış ortamı kısa süreliğine daha da gerdi. Bu anlarda iki tarafın da geri adım atmaması dikkat çekti.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Canlı yayında yaşanan bu sert tartışma kısa sürede sosyal medyaya düştü ve gündem oldu. İzleyenler ikiye bölündü; bir kesim Seren Ay Çetin’i haklı bulurken bir kesim de yorumcuların eleştiri hakkını savundu.

Ama ne olursa olsun Survivor Ekstra’da yaşanan bu gerilim sezonun en çok konuşulan olaylarından biri haline gelmiş durumda.