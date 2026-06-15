Nesrin Cavadzade’den Şok Sözler: İlk Kez Anne Oldu!

Nesrin Cavadzade Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 ile ilgili konuştu ve projeye dair heyecanını paylaştı. Başarılı oyuncu kariyerinde ilk kez bir anneyi canlandırdığını söyleyerek bu rolün kendisi için farklı ve özel bir deneyim olduğunu anlattı.

İlk Kez Anne Rolünde Olmanın Heyecanı

Nesrin Cavadzade dizide “Şebnem” karakterine hayat veriyor. En çok dikkat çeken detay ise bu rolün onun kariyerinde bir ilk olması. Yani ilk defa bir anne karakterini canlandırıyor.

Oyuncu bu deneyimin kendisini hem heyecanlandırdığını hem oyunculuk açısından yeni bir kapı açtığını söylüyor. Karakterin güçlü bir kadın hikâyesi üzerinden ilerlemesi de projeye olan ilgisini artırmış.

Güçlü Bir Hikâyeye Güveniyor

Cavadzade’nin anlattıklarına göre Daha 17 sadece bir aile hikâyesi değil, aynı zamanda sırların ortaya çıkışı ve karakterler arasındaki güçlü bağları anlatan bir yapım.

Senaryoya çok güvendiklerini belirten oyuncu dizinin uzun soluklu olacağına inandığını da özellikle vurguluyor. Yani ekip projeye oldukça umutlu bakıyor.

Set Ortamından Memnun

Nesrin Cavadzade’nin en çok dikkat çeken ifadelerinden biri de set ortamına dair söyledikleri oldu. Genç ve enerjik bir ekiple çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirtiyor.

Özellikle Bodrum’da çekimlerin yapılması da süreci daha keyifli hale getirmiş gibi görünüyor. Oyuncu hem ortamdan hem ekipten oldukça memnun olduğunu açıkça dile getiriyor.

“Harika İnsanlarla Birlikteyim”

Cavadzade set atmosferini anlatırken oldukça samimi ifadeler kullanıyor. “Harika insanlarla birlikteyim, çok mutluyum” diyerek ekip ruhunun ne kadar iyi olduğunu özetliyor.

Bu da aslında dizinin kamera arkasında oldukça pozitif bir ortam olduğunu gösteriyor. Oyuncuya göre bu uyum ekrana da yansıyacak.

Pazar Akşamlarının Yeni Dizisi

Daha 17 Pastel Film imzası taşıyor ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül üstleniyor. Dizi pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak görülen dizi hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırmış durumda.