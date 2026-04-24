Son Dakika! Aleyna Kalaycıoğlu Cinayete Azmettirme Suçuyla Müebbet Hapisle Yargılanacak!

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle birlikte, olaya karıştığı iddia edilen isimler ve istenen cezalar netleşti. Aralarında magazin dünyasının tanıdık simalarının da bulunduğu 9 şüpheli hakkında ağır hapis cezaları talep ediliyor.

Aleyna Kalaycıoğlu İçin Müebbet Hapis İstemi

Hazırlanan iddianamede en dikkat çekici detaylardan biri, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında istenen ceza oldu. Savcılık, Kalaycıoğlu’nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Aynı suçlamanın Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu için de yapıldığı öğrenildi. Anne ve kızın cinayetin azmettiricisi oldukları iddiası, dosyadaki en sarsıcı iddialardan biri olarak öne çıkıyor.

İzzet Yıldızhan ve Diğer Şüphelilerin Durumu

Soruşturma kapsamında ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hakkında da hapis cezası istendi. Yıldızhan'ın "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu için ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve ayrıca 1 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor. Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Cinayetin Perde Arkası Aralanıyor

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti, gerçekleştiği günden bu yana kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Genç bir sporcunun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, olayın içindeki isimlerin tanınmış kişiler olmasıyla birleşince dosya büyük bir önem kazandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başlayacak. 9 şüphelinin yer aldığı bu geniş kapsamlı dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülmeye başlanacak.