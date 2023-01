Nalan: Kalbinde yer edindiğim herkese minnettarım.

Şarkılarını her dinleyişimde eskilere gittiğim, her şarkısında anılarımın olduğu herkeslerin 'Of Aman Nalan' olarak bildiği Nalan ile yeni şarkısı ‘Rüya’ yı konuşmak, eskileri yad etmek için 2022’in son Pazar sabahı Koşuyolu'nda bir mekanda Pazar kahvaltasında buluştuk.

Hiç unutmuyorum, Ataköy geccelerini, Küfeler, Şaziyeler, Bodrum, Çeşme klüplerini, Sök Kalbini, Usul Usul, Farzet, Of Aman , Zalimin Zülmü, tabii ki Acemi Balık gibi nice güzel şarkılarını Nalan’ı en son pandemi evveli Ulus’ta, o zamanlar faal olan Chin Chin'de dinlemiştim. 31 Aralık geccesi yine Ulus’ta bir mekanda sahne aldı Nalan ve bu hafta sonu. 7 Ocak Cumartesi geccesi Kartal'da sahne alacak. 2023 yılı onun için sanırım geçmiş yılların acısını çalışarak çıkaracağı bir yıl olacak!

1) Uzun bir sessizlik döneminden sonra sanki 2022'de bambaşka bir Nalan görüyorum, yaz ortası çıkan 'Deli Aşk' tan sonra şimdi de “Rüya” adlı yeni şarkı anlatsana bize şarkıyı nasıl yazdın, neler hissettin?

Sevgili menajerim, yapımcım, Karma Music ‘in sahibi sevgili Haluk Şentürk’ün motivasyonu ve etkisi diyelim buna, çünkü bana olan sevgisi, inancı ve profesyonelliği pozitif yönde tüm işimle ilgili konulara etki etti.

Rüya’ya gelirsek salgın zamanı yazdım öyle yaşanmış bir hikayesi yok . Beste yaparken söz, müzik bir anda geliyor ama bir hafta kafam durgun ve dış dünyayla bağlantım kopuk devamlı bir şey mırıldanarak dolaşıyorum. Yani hazırlığı beynimde bir hafta ya da daha uzun sürede başlıyor. Bu yüzden ailem ve arkadaşlarım arasında espri konusuyum.

Yani bazen uzun bir süre aradığınız numaraya ulaşılamıyor çünkü Nalan kafasının içindeki puzzlela meşgul.

2) Her ne kadar sessizlik yaşıyor olsan da şarkıların hep gündemde radyolarda mekanlar da hep çalınan şarkılar bu durum sana neler hissettiriyor?

Çok şükür ve inanılmaz bir mutluluk bu . Ben çıktığım 1994 yılından beri hep sessiz sakin işimi yaptım ve hala da öyleyim. Sesim, sözüm ve müziğimle kalbinde yer edindiğim herkese minnettarım.

3) Aslında epey şöhretlisin ama sanki şöhretsiz bir hayat yaşıyorsun, bunu nasıl başarıyorsun?

Aklım başımda bir küçüktüm, pek çocuk aklı denemezdi. İşimi çok seviyorum. Tanınmak, sevilmek tabii ki güzel ama biricik hayatımda bütün derdim her daim işim ve daha iyi insan olmak için emek vermek oldu. Şöhretin gerekliliklerine uygun yaşamak önünde sonunda alışkanlık geliştirip davranış halini alıyor ve bence hiç ölmeyecekmiş gibi yalan bir yaşamın içine sürüklüyor bazı zaman insanı insanlığından çıkarıyor. Adına güç zehirlenmesi denen şey yaşanıyor. Hayatın gerçeklerinden koparıyor. Hayat bir eğitim ve ölene kadar eğitim devam ediyor her daim gerçekliğin içinde kalmak lazım . Ben kendimi içsel olarak güzelleştirmeye çalışıyorum ölene kadar da eğitime devam .

4) Hayatta var mı kırmızı çizgilerin?

Tabii ki olmaz mı? Benim de her insan gibi var kırmızı çizgilerim. Hayatıma, sevdiklerime ve inandığım şeylere kötü yönde müdahale edilmesi.

5) Eline imkan geçse değiştirmek istediğin 3 şey nedir?

İmkandan ziyade sihirli değneğim olsa da şu bilinçli kötülüğü, kötüleri ve egoyu yok etsem diyorum. Zaten o zaman her şey düzelir.

6) Son dönemde çoğu kişi tek şarkı ile oldum diyor, tek şarkı ile bu yürür mü?

Tekle bir dönem yürür ama arkasından gelen güçlü teklerle devam eder. Ama yeni kuşak daha aklı başında ve bilinçli bence ,tamam ben oldum diyen onlar değildir.

7) 2023'de var mı yeni projeler? Yakın plan sahne çalışmaları neler?

Tabii var instagram hesabımdan duyuruyorum zaten. 7 Ocak Kartal'da konserim var. Bu röportaj için çok teşekkür ederim gerçek hayatta arkadaşımla ilk röportajım. Başarı peşini bırakmasın kalbi güzel aklı güzel canım Caner .

Çok teşekkür ederim sevgili Nalan, sağlıkla mutlulukla hepimize inşallah

***

SARMAŞIK ZAMANI için geri sayım !

Dijital dünyadan her gün yeni haberler geliyor, dizi filmlerin haberleri peşi sıra devam ediyor. Şimdilerde yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gökçen Usta’nın yönettiği, Savaş Ecevit Korkmaz’ın senaryosunu yazdığı psikolojik gerilim türünde “SARMAŞIK ZAMANI” dizisinin çekimleri başladı!

Dizi de Burçin Terzioğlu, Onur Tuna, Hazal Türesan ve Yiğit Kirazcı’ya, Emre Karayel, Emel Çölgeçen, Özgür Emre Yıldırım, Müge Bayramoğlu, Fatih Berk Şahin ve Tilbe Saran eşlik ediyor.

SARMAŞIK ZAMANI’nın oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Sütçü, Pervin Bağdat, Pelin Ermiş, Mesut Yılmaz, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ayşe Melike Çerçi, Uğur Karabulut, Funda Güray da yer alıyor. Bakalım kafası karmakarış Ezgi’nin dünyasında neler olacak.

***

‘İllegal Hayatlar’ kahkaha sözü veriyor!

Cenk Çelik'in yazıp yönettiği 'İllegal Hayatlar' 13 Ocak günü vizyona giriyor. Başrollerini ‘Röportaj Adam’ Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı film, seyirciyi güldürecek türden. Her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun'un, arkadaşlarıyla komik ve eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Seyirciye çılgın bir komedi vaat eden adeta kahkaka tufanı olacak ‘İllegal Hayatlar’ ciddi konulara eğlenceli bir bakış açısı getiriyor. Film yasa dışı mekanı kamufle etmek için bir grup kuran ’Mahsun’ ve arkadaşlarının hikayesini ele alıyor. Mahsun Karacaya’ya sosyal medya videolarında da yer alan ekip eşlik ediyor.

‘İllegal Hayatlar’ın hikayesi ise kısaca şöyle: ‘Mahsun’, ‘Şahin’ ve ‘Mehmet’, Adana’nın varoşlarında kaçak mekan işleten üç arkadaştır. Polis baskınları sonucunda mekanları mühürlenince çözümü yeni bir hayatın içine girmekte bulurlar ve seçmen kitlesinin yüzde 99,8’inin fikirlerini kapsayacak bir oluşumun temelini atarlar. Ancak paravan olarak kurdukları bu grup onları beklemedikleri bir noktaya taşır!

***

DAKAR RALLİSİ’nin galibi 15 Ocak 2023’te belli olacak!

Araba kullanmayı seviyorum, hiç demedim ama çöl de araba kullanmak güzel olur diye düşünüyorum. Yıllar evvel Dubai’de çölde yol almıştım ama şimdi ki aklım olsa direksiyona ben geçerdim.

Bu nedenle rally-raid yarışlarına her ne kadar hız yapmasamda ilgi ile takip ediyorum.

Şimdilerde TOYOTA GAZOO Racing (TGR) Dakar Takımı, dünyanın en zorlu rally-raid yarışı Dakar’a odaklandı. Üç adet GR DKR Hilux T1+ yarış aracıyla Dakar 2023’e hazırlanan Toyota, 2022 zaferinin ardından galibiyet unvanını korumak istiyor haliyle.

TOYOTA GAZOO Racing’in üç Hilux aracından biriyle 2023 Dakar Rallisi’ne geçen yılın kazananı Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel yarışacak. Daha önce Toyota adına ikinci Dakar galibiyetini getiren ikili, yeni yarışta da bunu tekrarlamayı amaçlıyorlar.

Dakar 2023’te GR DKR Hilux T1+’in direksiyonundaki diğer ikili, şu ana kadar 20 Dakar yarışında mücadele eden Giniel de Villiers ve co-pilotu Dennis Murphy olacak. 2009’da Dakar’ı kazanan Giniel de Villiers, 20 kez katıldığı rallilerde yalnızca bir kez ilk 10’un dışında yer aldı. Son Hilux’ta ise, daha önce iki Dakar Rallisi’yle öğrenme sürecini tamamlayan Henk Lategan ve co-pilotu Brett Cummings yarışacak.

2023 Dakar Rallisi, ilk etabın sırasını belirlemek üzere 31 Aralık 2022’de 11 kilometrelik başlangıç bölümüyle start aldı. Dakar’ın ilk etabı yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta başladı ve toplamda 14 etap gerçekleştirilecek. Bugüne kadarki en zor yarışlardan biri olması beklenen Dakar 2023, 15 Ocak 2023’te tamamlanacak. Bakalım Dakar galibi kim olacak!

***

Antakya Kahvaltısı gibi var mı?

Antakya mı, Hatay mı bilemiyorum ama coğrafyasına, mutfağına, insanına bayılıyorum o yörenin. Geçtiğimiz Ekim ayı Antakya Film Festivali dolayısıyla Hatay’da idim. Muhteşem bir gastronomi kültürü var o diyarda her çeşit speciyali ile başka güzel, tabii bu güzellikler zaman zaman şehr-i İstanbul’umuza kadar da uzanıyor.

Geçtiğimiz hafta Beykoz'da bulunan Yalı 77 adlı restoranda Antakya kahvaltısı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Antakya’nın tabiri caiz ise damak çatlatan kahvaltısı, Ebru Koralı ve Executive Şef Saim Eser’in titiz bir çalışma sonrası,

çoğunluğu Antakyalı kadın üreticilerden sağlanan ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile iş birliği ile oluşturulan menü davetlilerden tam not aldı.

Zahter Salatası, Zeytin Piyazı, Samandağ Biber Reçeli, Anasonlu Külçe, Cevizli Biber, Çıtır Kabak Tatlısı, Muhammara ve Sıkma Antakya Peyniri kahvaltının en ilgi gören lezzetleri oldu.

Gastronomi dünyasının ilgisini çeken etkinlikte basın mensuplarının yanı sıra Leman Kuseyri, Gülay Demirel, Şef Türev Uludağ, Şef Yener Özden, Şef Aydın Demir, Zeynep Kakınç, Ayfer Yavi, Elif Yıldız Harmankaya, Cenk Akın, Prof. Kamil Bostan, Doç.İlkay Gök, İpek Aslan gibi Antakya ve İstanbul Gastronomi dünyasının etkin isimleri katıldı.