Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde kısa süren bir duruşmada sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladılar. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.

Ünlü çiftin ayrılmasının sebebinin, Bülent Şakrak'ın 'Maviye Sürgün' dizisindeki meslektaşı Esra Akpınar ile romantik bir ilişki yaşaması olduğu iddia edildi.

Şakrak ve Akpınar'ın ilişkisi, önceki gece belgelendi. Etiler'deki bir mekana gelen çift, arkadaşlarıyla birlikte aynı araçtan indi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Şakrak, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebi Esra Hanım diye iddia edildi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar bizi tanıyan tanır, bilmeyen de kendi yorumunu yapar" şeklinde yanıt verdi. 46 yaşındaki Şakrak, "Her şey yolunda, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.