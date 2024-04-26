Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını büyüledi. Pembe tonlarında bir elbiseyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Küçükköse, altına "Kendimi Barbie gibi hissediyorum" notunu düştü.

Küçükköse'nin Barbie gibi hissettiğini ifade ettiği bu pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun zarif ve şık duruşuyla dikkat çektiği karelere, hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Barbie gibi duruşuyla dikkat çeken Küçükköse, pembe elbisesiyle adeta prenses gibi göründü. Fotoğraflardaki zarafeti ve doğal güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.