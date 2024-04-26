Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!

Şevket Çoruh'un ardından bir isim daha Arka Sokaklar'a geri dönüyor. İşte o isim...

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2024 15:09

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Arka Sokaklar' dizisinin sevilen karakterlerinden Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, diziye geri dönme kararı aldı. Yeni bölümün ikinci fragmanında, izleyicilere "Efsane geri dönüyor!" mesajı verildi.

Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh bugün sosyal medya üzerinden "Bu haberi benim vermem lazımdı" diyerek bir ismin daha Arka Sokaklar'a geri döneceğini açıkladı. Çoruh, Instagram'da "Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz." mesajını paylaştı.

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