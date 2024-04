Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

Cem Yılmaz son gösterisinde izleyicilerle sohbet ederken Hasan Can Kaya'ya göndermede bulunup "Onun gösterileri ertelendi" demişti. Ardından da Kaya'nın sahnede küfür etmesine göndermede bulunmuştu.



VETERAN KOMEDYEN



Geçirdiği kaza nedeniyle bir kaç gündür hastanede olan Hasan Can Kaya önceki gün taburcu oldu. Ünlü komedyene muhabirler, "Cem Yılmaz size gösterisinde göndermede bulundu. İzlediniz mi?" diye sordu. İzlediğini söyleyen Kaya, "Kısa bir sakatlık geçirdim. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış, meseleyi yanlış anlamış, yapamamış ama çabasını olumlu buldum. Çalışmalarının devamını diliyorum. En çok izlenen komedi programınını izlemesini de takdir ettim." diye konuştu.







Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'dan "Veteran komedyen" diye bahsetmesi sosyal medyada oldukça geniş yer buldu. Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.