Eşini aldatan Bilal Hancı ikinci şans istedi!

Sosyal medya ünlüsü Esin Çepni, eşinin ihanetini gösteren videoları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük bir gündem yaratmıştı. Bilal Hancı, bu videoların boşandıktan sonra çekildiğini iddia etmişti. Şimdi ise Bilal Hancı'dan yeni bir paylaşım geldi.





İhanet anını ifşa etti! 'Dudak duağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'

Şarkıcı ve Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, eşinin kendisini başka bir kadınla öpüşürken çektiği görüntüleri paylaşmasının ardından büyük bir dikkat çekmişti. Esin Çepni bu videoları gözyaşları içinde açıklamıştı.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Bilal Hancı'dan açıklama

Hancı, tüm bu olayların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Hayatımda her zaman doğruyu yapmaya çalıştım ve kimseye zarar vermek istemedim. Kendi yaşamımı yaşamaya çalıştım. Yaşadığım olaylar benim tercihlerimdi ve hepsini kabul ediyorum. Başkalarını incittiğim ya da üzdüğüm bir şey olduysa, özür dilerim.

Şimdi, hayatımın nasıl devam edeceğini bilmiyorum. Tek isteğim mutlu olmak, tekrar gülmek ve eğlenmek. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle güzel günler geçirmek istiyorum. Her zaman meseleleri kafama takan bir insan olmadım. İçimde durmayan, susmayan bir Bilal var; beni köşeye sıkıştıran bir Bilal...

Hayat herkese ikinci bir şans sunuyorsa, ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Mutlu olabileceğim bir yol bulmak istiyorum. Ne kadar zaman alır bilmiyorum, ama olmasını istiyorum..." şeklinde konuştu.