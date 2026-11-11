Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci!

Survivor yarışmasıyla tanınan İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 7 Kasım’da ikinci çocuklarını kucaklarına alan çiftin heyecanı sürerken İlayda Şeker’den de beklenen paylaşım geldi. Taze anne minik kızı Mayda’nın yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğumun ardından gelen bu kare çiftin mutluluğunu merak edenlerin de ilgisini çekti.

Aşkları Survivor’da Başlamıştı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker’in hikâyesi Survivor 2021 sezonunda başladı. Aynı yarışmada mücadele eden ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Yarışmanın ardından ilişkilerini sürdüren çift 2022 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Survivor 2021 şampiyonu olan güreşçi İsmail Balaban yarışmanın ardından da özel hayatıyla gündeme gelmeye devam etti. Çiftin aile hayatı ise takipçileri tarafından yakından ilgi gördü.

İlk Bebeklerinin Ardından İkinci Müjde Geldi

İsmail Balaban, Survivor 2025’in ilk bölümünde eşinin hamile olduğunu açıklayarak sevenlerine güzel haberi vermişti. Çift, 10 Temmuz 2025’te ilk kız çocuklarını kucağına aldı. Minik kızlarına İlis adını veren Balaban ailesi, anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Bir süre sonra ikinci bebek beklediklerini duyuran çift bu kez ailelerini büyütmek için gün saymaya başladı. Beklenen güzel haber 7 Kasım’da geldi ve İsmail Balaban ile İlayda Şeker ikinci çocuklarına kavuştu.

Minik Mayda’dan Yeni Kare

İkinci kez anne olan İlayda Şeker doğumun ardından günler geçince kızının yeni bir fotoğrafını paylaştı. Mayda’nın karesi, takipçilerinin ilgisini çekerken aileye yönelik tebrik mesajları da dikkat çekti.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker şimdi iki kızlarıyla birlikte aile hayatlarının yeni döneminin tadını çıkarıyor. Şeker’in son paylaşımı da minik Mayda’yı merak edenlere yeni bir görüntü sunmuş oldu.