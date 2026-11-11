Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan TRT1'in Yörük Kızı dizisinde şok gelişme! Reklam krizi ve bütçe nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 09:47

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan ve adını geniş kitlelere duyuran Mina Demirtaş'a teklif yağıyordu. Güzel oyuncu ise tercihini Yörük Kızı dizisinden yana kullanmıştı. Kadrosunda Onur Seyit Yaran ve Olgun Şimşek gibi isimleri bir araya getiren TRT1 dizisinden kötü haber geldi. 11 Kasım'da sete çıkması beklenen dizide tüm çalışmalar iptal edildi. İşte detaylar...

Okuma ve Kostüm Provaları Devam Ediyordu

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisinden kötü haber geldi. Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi ünlü isimleri buluşturacak olan dizinin kotüm ve okuma provaları bir süre önce başlamıştı. Provalar devam ederken son gelen haberlere göre 11 Kasım'da yapılacak olan tüm çalışmalar durduruldu. 

Durdurulma Sebebi: Reklam Krizi

Şoke eden bu gelişmenin nedeninin ise reklam krizi olduğu öğrenildi. Kanalla yapılan yeni görüşmelerin ardından dizinin bütçesi yeniden düzenlenecek ve bir karar verilecek. Yeni bütçeler üzerinde anlaşma sağlanırsa dizinin çalışmaları yeniden başlayacak. Fakat o güne kadar Yörük Kızı için yapılan tüm hazırlıklar durdurulacak. Bakalım önümüzdeki günlerde dizinin akıbeti ile ilgili nasıl bir karar çıkacak?

 

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