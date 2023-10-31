İhanet iddialarıyla gündeme gelen Bilal Hancı'dan açıklama

Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ihanet haberleriyle gündem oldu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğuldu.





İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi:



"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."





"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN SESSİZCE ACISINI ÇEKECEK KADAR ASİL DEĞİLİM"



"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."



Gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.





BOŞANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Aldatma haberleri ardından bir açıklama da Bilan Hancı'dan geldi. Hancı yaptığı açıklamada;

"Merhabalar yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü. Hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihden sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Boşanmaz sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim." ifadelerini kullandı.