Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!

Anne Yarısı dizisinin gün birincisi olmasını kutlayan Esra Dermancıoğlu, sıra dışı pozuyla takipçilerini güldürdü. Paylaşımına yorum yağdı!

Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 19:42

Ekranların sevilen oyuncularından Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. NOW TV'de yayınlanan “Anne Yarısı” dizisinin gün birincisi olmasının sevincini yaşayan oyuncu başarısını kendine has mizahıyla kutladı. Ancak öyle alışılmış tebrik pozlarından birini paylaşmadı! Kameraya iyice yaklaştığı gözlükleriyle verdiği eğlenceli fotoğrafı gören takipçileri gülmeden edemedi.

Gün Birinciliğini Böyle Kutladı

“Anne Yarısı” dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu yapımın reytinglerde gün birincisi olmasının ardından mutluluğunu Instagram hesabından paylaştı. Başarı haberini takipçilerine duyurmak isteyen oyuncu yine kendine özgü tarzından ödün vermedi.

Yüzünü kameraya oldukça yaklaştırarak çektiği fotoğrafı paylaşan Dermancıoğlu, gözlükleriyle verdiği komik pozla adeta sosyal medyanın dikkatini üzerine çekti. Fotoğrafın üzerine de “Gün birincisi olmuşuz... Daha iyilerine” notunu ekledi. Oyuncunun bu paylaşımı başarısını neşeli bir şekilde kutlamak istediğini gösterdi.

Takipçileri Yorumlara Koştu

Esra Dermancıoğlu'nun eğlenceli paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Fotoğrafı görenler hem oyuncuyu tebrik etti hem esprili yorumlar yapmadan duramadı.

Paylaşımın altına kahkaha emojileri bırakan kullanıcılar arasında oyuncunun pozuna takılanlar da vardı. Bir takipçisi “Yaaaa sen delisin” yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise “Bizim mod ektedir” sözleriyle fotoğrafın kendisini güldürdüğünü dile getirdi.

Başarısını Yine Kendi Tarzıyla Kutladı

Rol aldığı projelerdeki performansının yanı sıra sosyal medyadaki doğal ve eğlenceli tavırlarıyla da dikkat çeken Dermancıoğlu, bu kez dizisinin başarısını kutlarken takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Görünen o ki oyuncunun gün birinciliği sevinci kadar kutlama şekli de konuşulmaya değer bulundu. Üstelik bu paylaşım takipçilerinin yüzünü güldürmeyi de başardı.

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