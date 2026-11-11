Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler

Kemal Sunal, doğum gününde ailesinin paylaşımlarıyla anıldı. Ali, Ezo ve Gül Sunal’ın duygusal mesajları, usta sanatçıya duyulan özlemi yeniden hatırlattı.

Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 22:38

Türk sinemasının güldüren yüzü unutulmaz karakterlerin sahibi Kemal Sunal, doğum gününde bir kez daha sevgi ve özlemle anıldı. Aramızdan ayrılalı yıllar geçse de filmleriyle hâlâ milyonları güldüren usta sanatçıyı bu özel günde ailesi unutmadı. Oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi. Ailenin mesajları Kemal Sunal’a duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Sunal’dan Babasına Duygusal Mesaj

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü birkaç kelime ise oldukça anlamlıydı.

Ali Sunal paylaşımında “İyi ki doğdun canım babam, güzel babam, melek babam” ifadelerini kullandı. Kısa ama içten bu mesaj babasına duyduğu sevgiyi ve özlemi anlatmaya yetti. Paylaşım usta sanatçıyı sevenleri de duygulandırdı.

Ezo Sunal’dan Hababam Sınıfı Sürprizi

Kızı Ezo Sunal ise babasını, hafızalara kazınan Hababam Sınıfı filminden bir kareyle andı. Paylaşımında yalnızca doğum gününü kutlamakla kalmadı takipçilerini de bu özel anmaya ortak etti.

Ezo Sunal “Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki” diyerek başladığı mesajında, fotoğraftaki sahnede Kemal Sunal’ın söylediği repliği hatırlayanlara seslendi. Herkesin filmin repliklerini ezbere bildiğini söyleyen Sunal, takipçilerinden o sahneyi birlikte hatırlamalarını istedi.

Gül Sunal’ın Sözleri Yürek Burktu

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal da birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygularını anlattı. Eşinin doğum gününü kutlayan Gül Sunal mesajında “Doğum günün kutlu olsun Kemal” dedikten sonra söylemek istediklerine kelime bulamadığını belirtti. Paylaşımını ise “Sadece çok özledim” sözleriyle tamamladı.

Kemal Sunal 55 Yaşında Hayatını Kaybetmişti

Usta sanatçı 3 Temmuz 2000’de “Balalayka” filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirmişti. Aradan geçen yıllara rağmen Kemal Sunal, hem ailesinin hem sinemaseverlerin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

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