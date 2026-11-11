Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği sırada evde kaydedilen sesler için iki ayrı uzman raporu hazırlandı. Raporlarda yer alan konuşmalar ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Özellikle Güllü'ye atfedilen “Bırak beni” ve Sultan Nur Ulu'ya atfedilen “At” sözleri dikkat çekti. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları da raporların ardından iki isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ses Kayıtlarında Dikkat Çeken Sözler

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının talebiyle hazırlanan iki ayrı raporda, evdeki güvenlik kamerasına yansıyan sesler incelendi. Kayıt dökümlerinde Güllü'ye atfedilen “Bırak beni” sözünün yanı sıra Tuğyan'a ve Sultan'a atfedilen farklı konuşmalar da yer aldı.

“At” Sözü Özellikle Dikkat Çekti

Raporlardan birinde kaydın 4 dakika 8'inci saniyesinde Sultan Nur Ulu'ya atfedilen “At” ifadesi bulunduğu belirtildi. Hemen öncesinde ise Güllü'ye atfedilen “Bırak beni” sözleri kayda geçti.

Ayrıca kayıtlarda “Atla camdan”, “Anne bak” ve “Koş annem yok, koş” gibi ifadelerin de bulunduğu aktarıldı. Ancak bazı konuşmaların kime ait olduğu konusunda raporlarda farklı değerlendirmeler yapıldı.

Erkek Sesi İçin Yeni İddia

İncelenen kayıtlarda duyulan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği öne sürüldü. Bunun üzerine Güllü'nün oğlunun avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Uzmanlardan Önemli Uyarı

Raporlarda ses kayıtlarının tek başına olayın nasıl gerçekleştiğini kanıtlamayacağı da vurgulandı. Sigara izmaritinin DNA incelemesi ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi önerildi. İddialarla ilgili son değerlendirme ise adli makamlar ve mahkeme tarafından yapılacak.