İhanet anını ifşa etti! 'Dudak duağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış'

Instagram hesabında 166 bin takipçisi bulunan Esin Çepni, çiftin boşanma kararından dönmelerinin ardından şoke edici paylaşımlar yaptı. Hikayeler bölümünden peş peşe paylaştığı mesajlarda duygularını ifade etti:

"Her zaman güçlü olmaya çalıştım, dışarıdan sert görünmeye çalıştım ama içim kan ağladı. Bugün anladım ki, dışarıdan ağlayanlardan korkulurmuş. Merhametli ve düzgün olduğunu düşündükleriniz aslında işi çözenlermiş. Bu gece göz yaşlarımı döktüm ve sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görseniz istiyorum.

Bedensel olarak o kadar zayıfladım ki, kalbim içeride eziliyor. Gözüme uyku giremedi. Anladım ki, pek çok şey bilmiyormuşuz. Açık bir ihanetin acısını çekmek için sessizce duracak kadar narin değilim, bana ne derseniz deyin. Uzun süredir yatakta, bir saniyelik videoları tekrar tekrar izliyorum, sanki felç olmuşum gibi. Gizli saklanacak bir şey yapmak yerine, göz teması kurup, dudaklar birleşip, şarkı söylemek kadar aşağılık olduklarını öğrendim. Bir tarafta evli bir adam barda başka bir kadınla eğlenirken, diğer tarafta boşanma süreci devam eden eşim... Ben ne yapabilirim, siz söyleyin."

Çepni, bu mesajların ardından eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı anları içeren görüntüleri paylaştı.

Daha sonra gözyaşları içinde bir başka videosunu paylaşarak, "Hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir dönem geçiriyorum. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.