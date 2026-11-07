Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!

Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinin zirvesindeki isimlerden biri olan Ebru Gündeş son dönemde sadece sahnelerindeki performansıyla değil, imajındaki radikal değişimlerle de magazin basınının markajında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği iddia edilen estetik operasyonlarla konuşulan ünlü sanatçı bu kez paylaşılan son fotoğrafındaki ince ve zayıf görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Yüzündeki Değişimin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuluyor

Geçmişten bu yana sahne tarzı ve güçlü duruşuyla adından söz ettiren Ebru Gündeş'in daha önce "yarım yüz germe" operasyonu geçirdiği yönündeki iddialar magazin kulislerinde uzun süre tartışılmıştı. Takipçilerinin eski ve yeni fotoğraflarını kıyaslamasıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir detayla sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sade Kombini ve İnce Fiziksel Görüntüsüyle Objektif Karşısında

Işıl ışıl sahne kostümlerinden ve ağır makyajlardan uzak oldukça sade bir kombinle objektif karşısına geçen Ebru Gündeş’in son hali hayranlarını ikiye böldü.

Paylaşılan son karesiyle hayranlarını şaşırtan ünlü sanatçının zayıflığıyla ilgili sosyal medyada hem kilo verme süreci hem de değişen imajı üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Takipçileri Gündeş'in fit görünümünü ve sade tarzını beğeni yağmuruna tuttu.