Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı!

Bir zamanlar Karaköy sokaklarında mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'i artık tanımayan yok. Bir turistin çektiği videoyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturan ve “Yakışıklı Mısırcı” lakabıyla tanınan Temel'in hayatı adeta değişti. Öyle ki ünü Türkiye sınırlarını aşıp Çin'e kadar ulaştı. Şimdi ise sokak tezgâhından reklam ve moda dünyasına uzanan hikâyesiyle yeniden konuşuluyor.

Bir Video Hayatını Değiştirdi

İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarken görüntülenen Alper Temel, yakışıklılığıyla kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir turistin paylaştığı video hızla yayıldı ve Temel bir anda binlerce kişinin merak ettiği isim haline geldi.

Sosyal medyada konuşulmaya başlayan genç adamın ünü kısa sürede ülke dışına da taşındı. Özellikle Çin'den gelen ilgiyle adından söz ettiren Temel, sıradan bir sokak satıcısıyken bir anda magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

6,5 Milyon TL'lik Reklam Anlaşması İddiası

Alper Temel'in yükselişi yalnızca sosyal medyada tanınmakla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz dönemde küresel bir teknoloji markasıyla 6,5 milyon TL değerinde reklam anlaşması yaptığı öne sürüldü. Bu iddia da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Karaköy'deki tezgâhıyla tanınan Temel'in reklam dünyasına adım atması yaşadığı değişimin ne kadar dikkat çekici olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu Kez 1 Milyon TL İçin Kamera Karşısında

Yakışıklı Mısırcı, şimdi de ünlü bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. Modellik yaptığı bu çalışma karşılığında 1 milyon TL aldığı öğrenildi.

Böylece Alper Temel, mısır ve kestane sattığı sokaklardan reklam çekimlerine uzanan yolculuğuyla yeniden gündeme geldi. Bir videoyla başlayan bu hikâyenin onu daha nerelere taşıyacağı ise merak konusu.