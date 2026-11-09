Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Ünal karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Peki, genç oyuncunun kariyerindeki dönüm noktası neydi?

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 11:14

Bazı oyuncuların kariyerinde tek bir rol, yıllarca süren emeğin karşılığını almalarını sağlıyor. Rahimcan Kapkap için de Kızılcık Şerbeti böyle bir dönüm noktası oldu. Şimdilerde Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, televizyon yolculuğuna aslında daha önce başlamıştı. Peki, Metehan Ünal rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kapkap'ın oyunculuk serüveni nasıl ilerledi?

İlk Ekran Deneyimi Elkızı Dizisiyle Geldi

Rahimcan Kapkap'ın televizyon kariyeri 2021 yılında yayımlanan Elkızı dizisiyle başladı. Dizide Mert Karasu karakterini canlandıran oyuncu, bu rolü kariyerinin ilk önemli deneyimi olarak görüyor. Episode dergisine verdiği röportajda da Mert karakterinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatmıştı.

Oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için 2017'de İstanbul'a gelen Kapkap, İstanbul Gelişim Üniversitesinde radyo, televizyon ve sinema eğitimi alırken farklı atölyelerde oyunculuk çalışmalarını sürdürmüş. Craft Oyunculuk Atölyesi'nin ardından Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde de eğitim almış. Üniversite yıllarında festivallerde, kafelerde ve tiyatrolarda çalışarak geçimini sağlamış. İlk rolüne ulaşması da işte bu yoğun dönemin ardından gerçekleşmiş.

 

Metehan Ünal Karakteriyle Tanındı

Kapkap'ın kariyerindeki asıl sıçrama, 2022'de başlayan Kızılcık Şerbeti ile yaşandı. Oyuncunun canlandırdığı Metehan Ünal, varlıklı Ünal ailesinin genç üyelerinden biriydi. Aile içindeki ilişkileri, Ömer'le kurduğu yakın bağ ve kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalar, karakteri hikâyenin dikkat çeken isimlerinden biri hâline getirdi.

Kapkap, ilk rol teklifini aldığında yaşadığı heyecanı da saklamadı. Show TV'nin yayımladığı bir röportajda, haberi aldığında yastığa kafasını gömüp sevinçten haykırdığını anlatmıştı. Daha önce Elkızı setinde deneyim kazanan oyuncu, Kızılcık Şerbeti sayesinde daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Barış Kılıç'la kurduğu ekran uyumunun da oyunculuk deneyimine katkı sağladığını ifade etti.
 

Yeni Durağı Altı Üstü İstanbul

Rahimcan Kapkap, kariyerinde şimdi farklı bir hikâyeye adım attı. Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya karakterini canlandıran oyuncu, hayallerinin peşinden gitmeye çalışan genç bir adamın mücadelesini ekrana taşıyor.

Kapkap, Şamdan dergisine verdiği röportajda senaryoyu okurken Emir'in hikâyesinden çok etkilendiğini ve karakterle kendisi arasında bağ kurduğunu anlattı. Bu rol, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açarken Kızılcık Şerbeti ile yakaladığı tanınırlığı farklı bir karakterle sürdürmesine de fırsat veriyor. Metehan'dan Emir'e uzanan yolculuk, genç oyuncunun farklı hikâyelerde kendini geliştirme arzusunun da bir yansıması.

 

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