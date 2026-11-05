Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncunun Roma'daki yeni tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 11:13

TRT 1'nin fenomen yapımları arasında adını yazdıran Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Gülsim Ali'nin yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Roma Sokaklarında Yeni İmajıyla Rüzgar Gibi Esti

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni proje hazırlandığı öğrenilen Gülsim Ali, Roma sokaklarında karşımıza çıktı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflardaki tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçilerinden Tam Not Aldı!

Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Yoğun ilgi gören yeni tarzına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun yeni imajı için "Her hali ayrı güzel", "Saçlar olay olmuş", "Yeni görünümü çok yakışmış" ve "Harika bir değişim" şeklinde yorumlar yaparak ünlü isme övgü yağdırdı.

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