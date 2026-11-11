2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Her sene merakla beklenen liste belli oldu. Ünlü şarkıcıların yılbaşı programlarından alacakları ücretler açıklandı. İşte sanatçıların 2027 yılı konser gelirleri.

2 Saatlik Konser İçin Milyonlarca Lira

2027 yılına geri sayım başlarken her yıl merakla beklenen ünlülerin yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesi netleşti. Posta'nın haberine göre bu yılın en yüksek kazancı Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül elde edecekler. Kıbrıs'ta farklı otellerde sahne alacak olan şarkıcılar ortalama 2 saat sürecek konser için 25'er milyon TL kazanacaklar.

Kıbrıs ve Batum Hattında Yıldızlar Geçidi

Yılbaşı gecesi eğlencenin ana adresi yine Kıbrıs olurken Yıldız Tilbe, Hadise, Hande Yener, Gülşen ve Sibel Can gibi isimler de burada sahneye çıkacak. Sanatçıların 2027 yılına girerken alacakları dudak uçuklatan ücretler ise magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Hangi Ünlü Ne Kadar Kazanacak?

“Kenan Doğulu: 25 milyon TL (Kıbrıs)

Ebru Gündeş: 25 milyon TL (Kıbrıs)

Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL (Kıbrıs)

Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)

Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)

Edis: 20 milyon TL (İstanbul)

Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)

Gülşen: 20 milyon TL (Kıbrıs)

Sibel Can: 15 milyon TL (Kıbrıs)

Bülent Ersoy: 15 milyon TL (Batum)

Özcan Deniz: 15 milyon TL (Kıbrıs)

Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL (İstanbul)

Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)

Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL (Antalya)”