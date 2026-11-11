Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi

Hande Erçel, Dubai’de katıldığı etkinlikte padel kortuna çıktı. Raketini eline alan oyuncunun keyifli anları ve sportif tarzı sosyal medyada ilgi gördü.

Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 21:13

Oyuncu Hande Erçel spor sahasındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Dubai’de düzenlenen bir etkinliğe katılan Erçel, padel kortuna çıkarak raketini eline aldı. Kortta hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Dubai’de Kort Heyecanı Yaşadı

32 yaşındaki Hande Erçel, Dubai’de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında padel maçına katıldı. Son dönemde farklı etkinliklerde ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu sporcu kimliğiyle objektiflere yansıdı.

Padel kortunda vakit geçiren Erçel maç sırasında performansını ortaya koydu. Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncunun korttaki görüntüleri, onu takip edenlerin de ilgisini çekti. Erçel’in spor yaparken sergilediği rahat tavırlar ve enerjisi etkinlikten paylaşılan görüntülere yansıdı.

Keyifli Anlarını Takipçileriyle Paylaştı

Hande Erçel, Dubai’deki etkinlikte yaşadığı anları yalnızca kortta bırakmadı. Oyuncu keyifli vakit geçirdiği etkinlikten görüntüleri sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlar kısa sürede dikkat çekerken Erçel’in padel kortundaki halleri de sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Oyuncunun sportif tarzı ve etkinlikteki neşeli görüntüleri takipçilerinin ilgisini çekti.

Padel Kortundaki Görüntüleri İlgi Gördü

Son yıllarda farklı spor dallarıyla anılan padel Dubai’deki etkinlikte de öne çıkan aktivitelerden biri oldu. Hande Erçel’in korta çıkması ise organizasyona ayrı bir hareket kattı. Oyuncunun maç sırasında raket kullanması ve kortta vakit geçirmesi, etkinliğin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Erçel’in Dubai’deki bu etkinlikten paylaştığı görüntüler, takipçilerine günlük hayatından farklı bir kesit sundu. Ünlü oyuncu, bu kez bir dizi setinde ya da kamera karşısında değil padel kortunda objektiflere yansıdı.

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