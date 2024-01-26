Şahan Gökbakar'dan yeni paylaşım: 'Ski ci biri değilim'

Bir süre önce Buket Aydın'la yaşadığı bir olay nedeniyle Selin Gökbakar'dan özür dilemek zorunda kalan Şahan Gökbakar, bu kez kayak tatilinin keyfini çıkarırken objektiflere yakalandı. Instagram hesabından kar altında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Ski ci biri değilim. Ortamini seviyorum." notunu düşerek esprili bir üslupla takipçilerine seslendi.





Ünlü komedyenin sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor ve sıkça gündeme taşınıyor. Gökbakar'ın renkli kişiliği ve esprili üslubu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği etkileşimlerle sık sık konuşuluyor.



Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın hedef aldığı eşi Selin Gökabakar'dan böyle özür diledi



Şahan Gökbakar’dan Gökhan Özen taklidi: 'Söyle kimlere çaktın?'



