Şahan Gökbakar'dan yeni paylaşım: 'Ski ci biri değilim'

Son dönemde sosyal medya platformları üzerinden esprili paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu kez kayak tatilinde çekilen bir fotoğrafıyla dikkat çekti. Gökbakar, paylaşımına eğlenceli bir not ekleyerek takipçilerini güldürmeyi ihmal etmedi.

Şahan Gökbakar'dan yeni paylaşım: 'Ski ci biri değilim'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2024 14:35

Bir süre önce Buket Aydın'la yaşadığı bir olay nedeniyle Selin Gökbakar'dan özür dilemek zorunda kalan Şahan Gökbakar, bu kez kayak tatilinin keyfini çıkarırken objektiflere yakalandı. Instagram hesabından kar altında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Ski ci biri değilim. Ortamini seviyorum." notunu düşerek esprili bir üslupla takipçilerine seslendi.

Ünlü komedyenin sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor ve sıkça gündeme taşınıyor. Gökbakar'ın renkli kişiliği ve esprili üslubu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği etkileşimlerle sık sık konuşuluyor.

Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın hedef aldığı eşi Selin Gökabakar'dan böyle özür diledi
 

Şahan Gökbakar’dan Gökhan Özen taklidi: 'Söyle kimlere çaktın?'

 