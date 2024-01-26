Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın hedef aldığı eşi Selin Gökabakar'dan böyle özür diledi

Komedyen Şahan Gökbakar, Buket Aydın'la arasındaki gerginlikte eşi Selin Gökbakar'ın da adının geçmesi üzerine özür diledi. Aydın'ın eleştirilerine cevap veren Gökbakar, özellikle lüks araç iddialarına yanıt verdi.

Buket Aydın'ın, Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanlığıyla suçlayarak eşi Selin Gökbakar'ı hedef almasının ardından, Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak eşinden özür diledi. Aydın'ın eşiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Gökbakar, özellikle lüks araç iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.







"LÜKS JEEP ALAN KİŞİYE KARŞILIĞINDA NE VERDİ?"



Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan Buket Aydın, "Kadın düşmanı rezil" dediği Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef alarak "Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez" demişti.



JESS MOLHO MÜDAHALE ETTİ!

Hatta yayında sarf ettiği sözler programının sunucusu Jess Molho'yu rahatsız etmiş ve canlı yayında Buket Aydın'a müdahale etmek zorunda kalmıştı. Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" demiş ve Aydın'ın sesi ekrandan alınmıştı.



GÖKBAKAR EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ



Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise eşinin bu tip bir konuda adının geçmesine olan üzgünlüğünü dile getirerek, Selin Ortaçlı'dan özür diledi.



Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: