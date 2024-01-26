Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın hedef aldığı eşi Selin Gökabakar'dan böyle özür diledi

Şahan Gökbakar'ın kendisini taklit etmesine tepki gösteren Buket Aydın, ünlü komedyenin eşi Selin Gökbakar'ı hedef alarak tartışmayı daha da kızıştırdı. Şahan Gökbakar, eşinin konuya dahil olmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek özür dilediği bir post paylaştı.

Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın hedef aldığı eşi Selin Gökabakar'dan böyle özür diledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2024 10:30

Komedyen Şahan Gökbakar, Buket Aydın'la arasındaki gerginlikte eşi Selin Gökbakar'ın da adının geçmesi üzerine özür diledi. Aydın'ın eleştirilerine cevap veren Gökbakar, özellikle lüks araç iddialarına yanıt verdi.

Buket Aydın'ın, Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanlığıyla suçlayarak eşi Selin Gökbakar'ı hedef almasının ardından, Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak eşinden özür diledi. Aydın'ın eşiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Gökbakar, özellikle lüks araç iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.



"LÜKS JEEP ALAN KİŞİYE KARŞILIĞINDA NE VERDİ?"

Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan Buket Aydın, "Kadın düşmanı rezil" dediği Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı hedef alarak "Eşinin eski soyadı Ortaçlı. Listesi kabarık. Eşini karşına al sor, 'sana zamanında lüks jeep alan kişiye karşılığında ne verdin Selincim' diye. Bir insan komedi yapıyorsa sadece komedi yapar, insanların kişilik haklarına hakaret etmez" demişti.

JESS MOLHO MÜDAHALE ETTİ!

Hatta yayında sarf ettiği sözler programının sunucusu Jess Molho'yu rahatsız etmiş ve canlı yayında Buket Aydın'a müdahale etmek zorunda kalmıştı. Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" demiş ve Aydın'ın sesi ekrandan alınmıştı.
 

GÖKBAKAR EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
 

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise eşinin bu tip bir konuda adının geçmesine olan üzgünlüğünü dile getirerek, Selin Ortaçlı'dan özür diledi.
 

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını (polo) kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil,onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım Seni Seviyorum."




SELİN GÖKBAKAR'DAN DESTEK

Şahan Gökbakar'ın özründen sonra Selin Gökbakar'da yaptığı açıklama ile eşine tam destek çıktı. Selin Gökbakar'ın "Bal kocam; şu 12 senedir vicdanın, o pamuk kalbin, bana olan sevgin sarıp sarmaladı beni-bizi. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın." sözleri takdir topladı.

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