Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Evlilikten Döndüren Neden Ortaya Çıktı!

Aylardır evlenecekleri yönündeki iddialarla kulislerde adı geçen ünlü çiftin ilişkisi, son günlerde yaşanan gelişmelerle bambaşka bir boyuta evrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre eylül başında Marmaris’te kalabalık bir davetle nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin bu planı gerçekleşmedi. Daha önce de Fransa'da ya da Miami'de gizlice evlendikleri yönünde iddialar ortaya atılan çiftin düğün planından vazgeçtiği konuşuluyordu. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ sanatçının evlilik kararından vazgeçtiğini öne sürerken bu gelişmenin arkasında Tamar Tanrıyar'ın daha önce yaptığı açıklamaların bulunabileceğini iddia etti.

Operasyon ve Tutuklama Süreci Gündemi Değiştirdi

Düğün iddialarının magazin kulislerinde konuşulduğu dönemde Sarıgül ailesi bambaşka bir durumla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında ifade veren Emir Sarıgül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişme ikilinin ilişkisine dair tüm dengeleri altüst etti. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar ve operasyonun yankıları kamuoyunda geniş ses getirirken bu durumun Sibel Can'ın kariyerini ve özel hayatını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Yüksel Aytuğ'dan Dikkat Çeken Kulis Yazısı

Soruşturmanın magazin dünyasındaki yankıları sürerken, Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ köşesinde çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Aytuğ, Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalında aylar önce dile getirdiği para trafiği ve operasyon sinyallerinin ardından Sibel Can'ın evlenmekten vazgeçtiğini kaleme aldı.

Tamar Tanrıyar'ın yaptığı açıklamalarda Sibel Can'ın menajeriyle olan geçmişine dikkat çekerek bu ayrılık kararında payı olabileceğini ima etmesi magazin gündeminde hızla yayıldı.

Sibel Can cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.