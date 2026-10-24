TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu!

MasterChef Türkiye stüdyosunu su bastı, çekimler durdu! Yeni bölümün neden yayınlanmadığı ve sürpriz gelişmenin detayları haberimizde.

TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 16:57

TV8 ekranlarında her akşam izleyici ile buluşan ve reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye Cuma akşamı yayınlanan sürpriz tekrar bölümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Yeni bölüm beklentisiyle ekran karşısına geçen seyirciler böyle bir tabloyla karşılaşınca sosyal medyada tartışma başladı. Kısa sürede "Çekimler durdu mu?", "MasterChef bitti mi?" ve "Final mi yaptı?" soruları gündeme geldi. Yayında yaşanan bu ani değişikliğin arkasındaki şok gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul'daki Sağanak Yağış Stüdyoyu Vurdu


Yayın takvimindeki zorunlu değişikliğin nedeninin İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış olduğu öğrenildi. Yağış sonrası yarışmanın çekildiği stüdyoyu su bastı. Çekim alanının ve yüksek maliyetli teknik ekipmanların su baskınından olumsuz etkilenmesi üzerine yapım ekibi çekimleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Stok Bölümler Tükendi Teknik Ekip Seferber Oldu


Çekim takviminin aksaması ve eldeki stok bölümlerin tükenmesi nedeniyle yeni bölüm Cuma akşamına yetiştirilemedi. Kanal yönetimi de zorunlu olarak akışı değiştirip tekrar bölümü yayına sürdü. Stüdyodaki temizlik, teknik bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ederken çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte sevilen yarışmanın yeni bölümleriyle yayınına kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

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